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دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يحسم لقاء القمة
منذ ساعة
1517
وكالات (صدى):
حقق تشيلسي فوزًا صعبًا، على حساب خصمه أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وبعد هذا الفوز ينتظر الفريقين لقاء الإياب في لندن يوم 17 مارس المقبل.
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تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
أحدث التعليقات
Yaaasmb
يعني هؤلاء الشردمة هدفهم تفكيك الأسر... حسبنا الله عليهم
نصر
شف من يتكلم ويقول سفيه الله يغنيك عن فمك ياازق من لعب كورة
s14
خبر غير واضح .. ولم افهم منه شي ..
صالح
عظيم جدا وهناك طريقة أخرى للأكل إذا كانت يدك متسخة ولا تستطيع تنظيفها عليك البحث أولا عن ملعقة طعام
مريت من هنا
الخافي اعظم، يارب عجل بالفرج.
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