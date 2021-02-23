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الأمير سطام يجلد حاكم المطيري بعد انتقاده تطبيق الاحترازات في المساجد

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الأمير سطام يجلد حاكم المطيري بعد انتقاده تطبيق الاحترازات في المساجد

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على هجوم الإخواني الكويتي حاكم المطيري، على المملكة بسبب الإجراءات الاحترازية في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان المطيري قد نشر مقطعًا لرجل أمن يتفقد تطبيق المصلين للإجراءات الاحترازية، معلقا بقوله: " هذه مساجد أم سجون، لمَ كل هذه الجرأة على المساجد والمصلين وإرهابهم فيها " .

ومن جانبه قال الأمير سطام ردًا على المطيري: " هل هذه التغريدة من شخص عاقل أم حاقد، أي إنسان عاقل سيعرف أن هذا المشهد من أجل التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ".

وأضاف: " الإجراءات ليست مقتصرة على المساجد أيها الحاقد، بل موجود في الأسواق، والمولات والمحلات، وكل هذه المشاهد هي من أجل سلامة الفرد والمجتمع لكن أمثالك الحاقدين لا يدركون ذلك " .

Time واتساب
كورونا
المساجد
الامير سطام

أحدث التعليقات

نادر
مبروك الفوز لنصر
ابو نوران
سمو الأمير لاتضيع وقتك مع الأشكال هذه حاقد وضايع ولاداري فين الله حاطه ودولتنا الله يحفظها ويحفظ حكامنا ويطول باعمارهم ماقصرو مع المواطن والمقيم جعلتهم سواسيه
الوثائق
اللهم لك الحمد والشكر على العثور عليه والله يشفيه ويشفي ذريتي وجميع مرضى المسلمين يارب
الوثائق
ابو رياض هذي مهي بلوه اللة يجيرنا وإياك الله مايبتلي بني آدم بمثل هذي الأمور يبتليه الله ببيع المخدرات والسموم والفساد في الأرض يبتليه الله بأن يضر عباده المسلمين. الله يهديك العاقل مايقول هذا الكلام الله سبحانه وتعالى انزل في القرآن قولة تعالى وقوله: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} فكيف يبلاه من أمر وانزل عقوبة فعلهم. الله سبحانه وتعالى يقول ما اوتيتم من خيرآ فهوا مني وما اوتيتم من شر فهوا من أنفسكم الواحد ممكن يقول لا شاف مثل هذول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد
على مافهمته من النقطه الأخيره ان ٨ ريال تخصم من الشركات والمؤسسات والله اعلم

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