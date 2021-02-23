بالفيديو.. أول تصريح من مدرب الهلال بعد لقاء النصر

نواف السالم (صدى):
صرح روجيرو ميكالي مدرب الهلال، بأن الفريق لعب بشكل جيد جدًا في الشوط الأول، من لقاء النصر، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال ميكالي: " لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وهدف النصر أتى من فرصة وحيدة، ودائمًا ما تُحسم مباريات الديربي بتفاصيل صغيرة ".
وأضاف: " نعتمد على اللاعبين الجاهزين، ويهمني كمدرب أن لاعبيني يكونوا جاهزين في كل الأوقات ".
وانتهت مباراة الديربي بفوز النصر 1-0، حيث سجل الهدف بيتي مارتينيز في الدقيقة 21 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 28 نقطة، ويواجه أبها الأحد 28 فبراير، بينما توقف الهلال عند النقطة 36، ويلاقي الفتح في اليوم ذاته.
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