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بالفيديو.. أول تصريح من مدرب الهلال بعد لقاء النصر

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أول تصريح من مدرب الهلال بعد لقاء النصر

نواف السالم (صدى):
صرح روجيرو ميكالي مدرب الهلال، بأن الفريق لعب بشكل جيد جدًا في الشوط الأول، من لقاء النصر، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ميكالي: " لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وهدف النصر أتى من فرصة وحيدة، ودائمًا ما تُحسم مباريات الديربي بتفاصيل صغيرة ".

وأضاف: " نعتمد على اللاعبين الجاهزين، ويهمني كمدرب أن لاعبيني يكونوا جاهزين في كل الأوقات ".

وانتهت مباراة الديربي بفوز النصر 1-0، حيث سجل الهدف بيتي مارتينيز في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 28 نقطة، ويواجه أبها الأحد 28 فبراير، بينما توقف الهلال عند النقطة 36، ويلاقي الفتح في اليوم ذاته.

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النصر
دوري المحترفين

أحدث التعليقات

نادر
مبروك الفوز لنصر
ابو نوران
سمو الأمير لاتضيع وقتك مع الأشكال هذه حاقد وضايع ولاداري فين الله حاطه ودولتنا الله يحفظها ويحفظ حكامنا ويطول باعمارهم ماقصرو مع المواطن والمقيم جعلتهم سواسيه
الوثائق
اللهم لك الحمد والشكر على العثور عليه والله يشفيه ويشفي ذريتي وجميع مرضى المسلمين يارب
الوثائق
ابو رياض هذي مهي بلوه اللة يجيرنا وإياك الله مايبتلي بني آدم بمثل هذي الأمور يبتليه الله ببيع المخدرات والسموم والفساد في الأرض يبتليه الله بأن يضر عباده المسلمين. الله يهديك العاقل مايقول هذا الكلام الله سبحانه وتعالى انزل في القرآن قولة تعالى وقوله: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} فكيف يبلاه من أمر وانزل عقوبة فعلهم. الله سبحانه وتعالى يقول ما اوتيتم من خيرآ فهوا مني وما اوتيتم من شر فهوا من أنفسكم الواحد ممكن يقول لا شاف مثل هذول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد
على مافهمته من النقطه الأخيره ان ٨ ريال تخصم من الشركات والمؤسسات والله اعلم

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