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بالفيديو.. قصة مواطنة شغوفة بالزراعة تدير مزرعة للفل والماشية بجازان

Time منذ 11 دقيقة
Views 1288
بالفيديو.. قصة مواطنة شغوفة بالزراعة تدير مزرعة للفل والماشية بجازان

جازان (صدى):
سلطت قناة العربية الضوء على قصة مواطنة شغوفة بالزراعة وتدير مزرعةً للفل واللوز والماشية والدواجن في منطقة جازان منذ 9 سنوات.

وقالت المواطنة أفراح غابي " والدي لاحظ شغفي بالزراعة وتربية الحيوانات فشجعني، وبحكم تخصصي في إدارة الأعمال، تمكّنت من تطوير المزرعة وزيادة عدد الدواجن والماشية بها".

وأضافت أن أشجار الفل تطرح كميات تصل إلى 20 كيلوجراماً خلال الموسم، فيما تتميز المزرعة بأشجار اللوز البلدي المثمرة، حيث يستمر موسم الإنتاج من 4 - 5 أشهر في السنة.

وتحدثت عن الثروة الحيوانية قائلة أنها في بداية الأمر قامت بشراء بقرة، ولديها اليوم العديد من رؤوس الماشية والإبل، بخلاف البط والحمام والدجاج الهندي والباكستاني.

Time واتساب
جازان
مواطنة
مرزعة

أحدث التعليقات

abdul
هههه. هي فعلا آفة وكرب، بس ڤايرس.
د محمد ماجد بخش
الثوابت العددية الفيزيائية هي ثوابت مغناطيسية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
معلومات طيبة
سعيد الهلالي
واين راح تعليقي 🤣
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ

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