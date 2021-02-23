شاهد.. لاعب الهلال: خسارتنا في مباراة اليوم كانت 3 نقاط لا أكثر

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الهلال، علي البليهي، على خسارة فريقه أمام النصر بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
قال علي البليهي، خلال تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة:" مبروك للنصر وهاردلك للهلال "، مضيفا:" كنا مستحوذين على مجريات المباراة، ولكن كان هناك أخطاء بسيطة ".
وأوضح:" خسارتنا في مباراة اليوم كانت 3 نقاط لا أكثر"، لافتا:" حاولنا التعديل في الشوط الثاني، لكن التوفيق حال دون ذلك "، متابعا:" في الشوط الثاني حاولنا نعدل وجالنا أكثر من فرصة ولم نسجل ".
وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 28 نقطة، ويواجه أبها الأحد 28 فبراير، بينما توقف الهلال عند النقطة 36، ويلاقي الفتح في اليوم ذاته.