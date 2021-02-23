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قائد مركبة يشهر سلاحاً نارياً على رجال الأمن ويطلق أعيرة نارية بالرياض "فيديو"

Time منذ 45 دقيقة
Views 2445
قائد مركبة يشهر سلاحاً نارياً على رجال الأمن ويطلق أعيرة نارية بالرياض "فيديو"

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه في فجر يوم الاثنين 10/ 7/ 1442 هـ، وفي أثناء قيام دوريات الأمن بمتابعة مركبة للاشتباه بها في أحد أحياء الرياض، ترجل قائدها وهو يشهر سلاحًا ناريًا على رجال الأمن، وأطلق أعيرة نارية في الهواء، محاولاً الهروب بسلب مركبة من قائدها تحت تهديد السلاح.

وتمكنت الدوريات، على الفور من تضييق الخناق عليه والتعامل معه بما يقتضيه الموقف والقبض عليه، وتبين أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر.

وعثر بحوزته على (3568) قرصا من مادة الأمفيتامين والروش المخدر، و(1500) جرام من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس، وعدد من الطلقات الحية، كما اتضح أن المركبة التي كان يقودها مسروقة، فيما جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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الرياض
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رجال الأمن
سلاح
أعيرة نارية

أحدث التعليقات

اذكروا الله
والله النصر فريق مو سهل وبيتروس محارب من الدرجه الأولى بالتوفيق لنصر العالمي 👍🏻 والله ضايع أربعة هزايم وست تعادلات وخروج مذل من كأس الملك على يد الفتح والنصر أخذ كأس السوبر من الهلال
abdul
مدام الإڤِرَيدي او دُراسَيل متوفر في البقالات تقدر تصبر عن الرجاجيل لستة اشهر او ربما اكثر.
محمد مطر السليمي
ما أعظم ما يختاره الله للإنسان..!!.. تتوالى المصائب ويأتي فرج الله ويزيحها كما يزيح النهار الليل.
عادل عبدالحي حمزة
مافهمت شئ وش سبب الخصم؟
ا
الجانب القوي .. هو الرجل .. فهو من بيده السلطه .. والأمر والنهي .. والتعديل والتغيير .. والقوامة بيده .. ابو خالد مسه بالخير انت متاكد ان هالكلام ساري المفعول بوقتنا هذا ..

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