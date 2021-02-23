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بالفيديو.. أحمد حجازي: " الفيصلي استغل المرتدات والخسارة ثقيلة "

Time منذ ساعة
Views 1628
بالفيديو.. أحمد حجازي: " الفيصلي استغل المرتدات والخسارة ثقيلة "

نواف السالم (صدى):
قال أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد بأن الخسارة اليوم كانت ثقيلة ولكن الفريق قادر على التعويض في المباريات القادمة.

وأوضح أحمد حجازي " استقبال ثلاثة أهداف في مباراة واحدة أمر غير جيد".

وتابع:" كنا نحتاج الثلاثة نقاط من اجل مشوار الفريق في الدوري وكان لابد من السيطرة على الكرة أكثر في الشوط الثاني لكن بعد إحراز الفيصلي للتعادل ضغطنا من اجل تحقيق الفوز وأستغل الفيصلي المرتدات ".

وأضاف:" لابد من التفكير في المباريات القادمة من الآن وتعويض الهزيمة".

وفاز الفيصلي بنتيجة 3-1 على الاتحاد ضمن مباريات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
الاتحاد
الفيصلي
أحمد حجازي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أحدث التعليقات

اذكروا الله
والله النصر فريق مو سهل وبيتروس محارب من الدرجه الأولى بالتوفيق لنصر العالمي 👍🏻 والله ضايع أربعة هزايم وست تعادلات وخروج مذل من كأس الملك على يد الفتح والنصر أخذ كأس السوبر من الهلال
abdul
مدام الإڤِرَيدي او دُراسَيل متوفر في البقالات تقدر تصبر عن الرجاجيل لستة اشهر او ربما اكثر.
محمد مطر السليمي
ما أعظم ما يختاره الله للإنسان..!!.. تتوالى المصائب ويأتي فرج الله ويزيحها كما يزيح النهار الليل.
عادل عبدالحي حمزة
مافهمت شئ وش سبب الخصم؟
ا
الجانب القوي .. هو الرجل .. فهو من بيده السلطه .. والأمر والنهي .. والتعديل والتغيير .. والقوامة بيده .. ابو خالد مسه بالخير انت متاكد ان هالكلام ساري المفعول بوقتنا هذا ..

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