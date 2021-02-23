بالفيديو.. أحمد حجازي: " الفيصلي استغل المرتدات والخسارة ثقيلة "

نواف السالم (صدى):
قال أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد بأن الخسارة اليوم كانت ثقيلة ولكن الفريق قادر على التعويض في المباريات القادمة.
وأوضح أحمد حجازي " استقبال ثلاثة أهداف في مباراة واحدة أمر غير جيد".
وتابع:" كنا نحتاج الثلاثة نقاط من اجل مشوار الفريق في الدوري وكان لابد من السيطرة على الكرة أكثر في الشوط الثاني لكن بعد إحراز الفيصلي للتعادل ضغطنا من اجل تحقيق الفوز وأستغل الفيصلي المرتدات ".
وأضاف:" لابد من التفكير في المباريات القادمة من الآن وتعويض الهزيمة".
وفاز الفيصلي بنتيجة 3-1 على الاتحاد ضمن مباريات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.