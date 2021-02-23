جستنيه يفتح النار على " كاريلي " بعد هزيمة الاتحاد أمام الفيصلي 

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي والناقد الرياضي، عدنان جستنيه، على هزيمة الاتحاد أمام الفيصلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال عدنان جستنيه:" مهزلة بطلها كاريلي"، مضيفا:" أهداف رائعة، ألف مبروك لمدرب الفيصلي وللاعبيه فوز بجدارة واستحقاق".
وتابع:" ماذا تنتظر يا أنمار، مدرب فاشل"، مما أثار جدلا واسعا بين الجماهير الكروية بعد فتح النار على مدرب الاتحاد.
وبهذه النتيجة، وصل الفيصلي إلى النقطة 26، ويلاقي الأهلي السبت 27 فبراير، بينما توقف الاتحاد عند النقطة 32، ويواجه القادسية الأحد 28 فبراير.