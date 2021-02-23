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جستنيه يفتح النار على " كاريلي " بعد هزيمة الاتحاد أمام الفيصلي 

Time منذ ساعة
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جستنيه يفتح النار على " كاريلي " بعد هزيمة الاتحاد أمام الفيصلي 

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي والناقد الرياضي، عدنان جستنيه، على هزيمة الاتحاد أمام الفيصلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عدنان جستنيه:" مهزلة بطلها كاريلي"، مضيفا:" أهداف رائعة، ألف مبروك لمدرب الفيصلي وللاعبيه فوز بجدارة واستحقاق".

وتابع:" ماذا تنتظر يا أنمار، مدرب فاشل"، مما أثار جدلا واسعا بين الجماهير الكروية بعد فتح النار على مدرب الاتحاد.

 

وبهذه النتيجة، وصل الفيصلي إلى النقطة 26، ويلاقي الأهلي السبت 27 فبراير، بينما توقف الاتحاد عند النقطة 32، ويواجه القادسية الأحد 28 فبراير.

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الاتحاد
الفيصلي
جستنيه
كاريلي

أحدث التعليقات

اذكروا الله
والله النصر فريق مو سهل وبيتروس محارب من الدرجه الأولى بالتوفيق لنصر العالمي 👍🏻 والله ضايع أربعة هزايم وست تعادلات وخروج مذل من كأس الملك على يد الفتح والنصر أخذ كأس السوبر من الهلال
abdul
مدام الإڤِرَيدي او دُراسَيل متوفر في البقالات تقدر تصبر عن الرجاجيل لستة اشهر او ربما اكثر.
محمد مطر السليمي
ما أعظم ما يختاره الله للإنسان..!!.. تتوالى المصائب ويأتي فرج الله ويزيحها كما يزيح النهار الليل.
عادل عبدالحي حمزة
مافهمت شئ وش سبب الخصم؟
ا
الجانب القوي .. هو الرجل .. فهو من بيده السلطه .. والأمر والنهي .. والتعديل والتغيير .. والقوامة بيده .. ابو خالد مسه بالخير انت متاكد ان هالكلام ساري المفعول بوقتنا هذا ..

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