بالفيديو.. الفيصلي يهزم الاتحاد بثلاثية

طلال الغامدي (صدى):
تغلب فريق الفيصلي على مضيفه الاتحاد بنتيجة 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل للاتحاد الهدف الاول البرازيلي رومارينيو عند الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد المولد ليسدد الكرة في الشباك، وأتى هدف التعادل عند الدقيقة 73 بعدما حول مدافع الاتحاد حمد المنصور تسديدة الهولندي هشام فايق بالخطأ في شباك فريقه.
ونجح مهاجم الفيصلي جوليو تافاريس بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 82، وعند الدقيقة 90+3 تمكن الكازاخستاني ألكسندر ميركل من تسجيل الهدف الثالث.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي الى 26 نقطة ليتقدم للمركز التاسع مؤقتاً، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 32 ليبقى في المركز الرابع.