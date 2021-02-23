الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الفيصلي يهزم الاتحاد بثلاثية

Time منذ 17 دقيقة
Views 1496
بالفيديو.. الفيصلي يهزم الاتحاد بثلاثية

طلال الغامدي (صدى):
تغلب فريق الفيصلي على مضيفه الاتحاد بنتيجة 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للاتحاد الهدف الاول البرازيلي رومارينيو عند الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد المولد ليسدد الكرة في الشباك، وأتى هدف التعادل عند الدقيقة 73 بعدما حول مدافع الاتحاد حمد المنصور تسديدة الهولندي هشام فايق بالخطأ في شباك فريقه.

ونجح مهاجم الفيصلي جوليو تافاريس بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 82، وعند الدقيقة 90+3 تمكن الكازاخستاني ألكسندر ميركل من تسجيل الهدف الثالث.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي الى 26 نقطة ليتقدم للمركز التاسع مؤقتاً، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 32 ليبقى في المركز الرابع.

Time واتساب
الاتحاد
الفيصلي
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

أحدث التعليقات

بريق الشمس
عنجد مقال ولا اروع
عدو الخونة
اخرج البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أتياني، قَالا: الَّذِى رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ، فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ، تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ان شاء الله يجيهم دب ياكلهم ..
الساجدة لله
بجد .. حقيقي بدون مجاملة مقالك رائع ومفيد ولكن دعني اضيف نقطة مهمة وهى ان القائد الفذ لا يمكن ان يحقق ما يصبو اليه الا بنظام تعليمي ونظام صحي مواتيين لانهما من وجه نظري اساس اي تقدم في اي مكان بالعالم مبني على الفكر الاستراتيجي
abdul
يبقى السؤال، كيف يعرف الموظف ان هذا الامر او هذه الوثيقة سرّية مالم يكتب على الورقة " سري وليس للنشر " او في الاجتماع السري " ان هذا الاجتماع و الاحاديث التي تصدر فيه من الرئيس كلها سرية غير قابلة للإفشاء " او شيئ من هذا القبيل الذي يكون السر بيّن والجهر بيّن ولا يوجد بينهما متشابهات.

أخر الأخبار

لحظة اشتباك لاعبي الهلال مع لاعبي النصر
لحظة اشتباك لاعبي الهلال مع لاعبي النصر
Time منذ دقيقتين Views 125
البكيري يطالب بإقالة كاريلي:" الاتحاد معه بلا مخالب "
البكيري يطالب بإقالة كاريلي:" الاتحاد معه بلا مخالب "
Time منذ 8 دقائق Views 1329
بالفيديو.. الفيصلي يهزم الاتحاد بثلاثية
بالفيديو.. الفيصلي يهزم الاتحاد بثلاثية
Time منذ 17 دقيقة Views 1496
الموارد البشرية: السماح لأبناء المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بشرط
الموارد البشرية: السماح لأبناء المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بشرط
Time منذ 30 دقيقة Views 1592
شمس الكويتية وحديث عن الفنان محمد عبده
شمس الكويتية وحديث عن الفنان محمد عبده
Time منذ 33 دقيقة Views 395
احتراق سيارة بسبب شاحن
احتراق سيارة بسبب شاحن
Time منذ 34 دقيقة Views 284
لحظة سقوط نيزك
لحظة سقوط نيزك
Time منذ 34 دقيقة Views 294
بالفيديو.. استشاري يوضح طريقة محاصرة فيروس كورونا
بالفيديو.. استشاري يوضح طريقة محاصرة فيروس كورونا
Time منذ 41 دقيقة Views 1533
شاهد.. لحظة هروب الحوثيين بعد استهداف مواقعهم في نهم
شاهد.. لحظة هروب الحوثيين بعد استهداف مواقعهم في نهم
Time منذ 52 دقيقة Views 1647
بالفيديو.. الاتفاق يقفز إلى الخامس بنقاط الفتح
بالفيديو.. الاتفاق يقفز إلى الخامس بنقاط الفتح
Time منذ ساعة Views 1600