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الموارد البشرية: السماح لأبناء المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بشرط

Time منذ 29 دقيقة
Views 1587
الموارد البشرية: السماح لأبناء المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بشرط

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنَّ عمل أبناء وبنات المواطنة في المهن المقصورة على السعوديين، مسموح به حال توافر الشروط اللازمة.

وأضافت أنه يتم السماح لأبناء وبنات المواطنة، بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بشرط أن يتم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية كابن وابنة مواطنة، ويأتي ذلك ردًا على تساؤل وَرَدَها من أحد المستفيدين.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت عن الحقوق النظامية المتاحة لموظف القطاع الخاص في حال وقف تأميناته الاجتماعية، أو طلبه مقابل إجازاته.

 

وأبانت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

 

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنَّ عمل أبناء وبنات المواطنة في المهن المقصورة على السعوديين، مسموح به حال توافر الشروط اللازمة.

وأضافت أنه يتم السماح لأبناء وبنات المواطنة، بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بشرط أن يتم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية كابن وابنة مواطنة، ويأتي ذلك ردًا على تساؤل وَرَدَها من أحد المستفيدين.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت عن الحقوق النظامية المتاحة لموظف القطاع الخاص في حال وقف تأميناته الاجتماعية، أو طلبه مقابل إجازاته.

 

وأبانت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

Time واتساب
الموارد البشرية
السعوديين

أحدث التعليقات

بريق الشمس
عنجد مقال ولا اروع
عدو الخونة
اخرج البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أتياني، قَالا: الَّذِى رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ، فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ، تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ان شاء الله يجيهم دب ياكلهم ..
الساجدة لله
بجد .. حقيقي بدون مجاملة مقالك رائع ومفيد ولكن دعني اضيف نقطة مهمة وهى ان القائد الفذ لا يمكن ان يحقق ما يصبو اليه الا بنظام تعليمي ونظام صحي مواتيين لانهما من وجه نظري اساس اي تقدم في اي مكان بالعالم مبني على الفكر الاستراتيجي
abdul
يبقى السؤال، كيف يعرف الموظف ان هذا الامر او هذه الوثيقة سرّية مالم يكتب على الورقة " سري وليس للنشر " او في الاجتماع السري " ان هذا الاجتماع و الاحاديث التي تصدر فيه من الرئيس كلها سرية غير قابلة للإفشاء " او شيئ من هذا القبيل الذي يكون السر بيّن والجهر بيّن ولا يوجد بينهما متشابهات.

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