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بالفيديو.. الاتفاق يقفز إلى الخامس بنقاط الفتح

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الاتفاق يقفز إلى الخامس بنقاط الفتح

ماجد محمد (صدى):
انتزع نادي الاتفاق، فوزا ثمينا من الفتح، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفتح في تسجيل الهدف الأول بواسطة ظهيره المخضرم توفيق بوحميد، في الدقيقة 36، بينما تمكن الاتفاق من إدراك التعادل، بهدف سجله المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة 47.

 

وسجل اللاعب تي فريدي، الهدف الثاني للفتح، في الدقيقة 62 من عمر المباراة، بينما أحرز الجناح الرائع محمد الكويكبي، من تسجيل هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 67، فيما نجح اللاعب التونسي نعيم سليتي، من تسجيل الهدف الثالث للاتفاق في الدقيقة 79.

 

وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 30 نقطة، ويلاقي التعاون السبت 27 فبراير، بينما توقف الفتح يتوقف عند النقطة 25، ويواجه الهلال الأحد 28 فبراير.

Time واتساب
الاتفاق
الفتح
الدوري
الجولة 20

أحدث التعليقات

بريق الشمس
عنجد مقال ولا اروع
عدو الخونة
اخرج البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أتياني، قَالا: الَّذِى رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ، فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ، تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ان شاء الله يجيهم دب ياكلهم ..
الساجدة لله
بجد .. حقيقي بدون مجاملة مقالك رائع ومفيد ولكن دعني اضيف نقطة مهمة وهى ان القائد الفذ لا يمكن ان يحقق ما يصبو اليه الا بنظام تعليمي ونظام صحي مواتيين لانهما من وجه نظري اساس اي تقدم في اي مكان بالعالم مبني على الفكر الاستراتيجي
abdul
يبقى السؤال، كيف يعرف الموظف ان هذا الامر او هذه الوثيقة سرّية مالم يكتب على الورقة " سري وليس للنشر " او في الاجتماع السري " ان هذا الاجتماع و الاحاديث التي تصدر فيه من الرئيس كلها سرية غير قابلة للإفشاء " او شيئ من هذا القبيل الذي يكون السر بيّن والجهر بيّن ولا يوجد بينهما متشابهات.

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