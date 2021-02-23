بالفيديو.. الاتفاق يقفز إلى الخامس بنقاط الفتح

ماجد محمد (صدى):
انتزع نادي الاتفاق، فوزا ثمينا من الفتح، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونجح الفتح في تسجيل الهدف الأول بواسطة ظهيره المخضرم توفيق بوحميد، في الدقيقة 36، بينما تمكن الاتفاق من إدراك التعادل، بهدف سجله المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة 47.
وسجل اللاعب تي فريدي، الهدف الثاني للفتح، في الدقيقة 62 من عمر المباراة، بينما أحرز الجناح الرائع محمد الكويكبي، من تسجيل هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 67، فيما نجح اللاعب التونسي نعيم سليتي، من تسجيل الهدف الثالث للاتفاق في الدقيقة 79.
وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 30 نقطة، ويلاقي التعاون السبت 27 فبراير، بينما توقف الفتح يتوقف عند النقطة 25، ويواجه الهلال الأحد 28 فبراير.