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تحذير من منصات رقمية تروج لتنظيمات متطرفة

Time منذ ساعة
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تحذير من منصات رقمية تروج لتنظيمات متطرفة

وكالات (صدى):
كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف " اعتدال " عن تزايد النشاط الإعلامي لتنظيمات متطرفة في عدد من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح اعتدال أن استمرار وجود منصات رقمية يتيح لهذه التنظيمات ترويج محتواها، خصوصًا باللغة العربية، ما يظهر حجم التحدي لإيقافها والتحذير من مخاطرها.

كان "اعتدال" قد أطلق في يونيو العام الماضي مشروعاً جديداً تحت عنوان " تفنيد"، يستهدف التصدي للأفكار المتطرّفة عبر فضاءات "الإنترنت"، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدمها التنظيمات المتطرّفة لأنشطتها الهدّامة في نشر الفكر المتطرف.

Time واتساب
إفريقياً
الشرق الأوسط
الفكر المتطرف
اعتدال

أحدث التعليقات

بريق الشمس
عنجد مقال ولا اروع
عدو الخونة
اخرج البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أتياني، قَالا: الَّذِى رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ، فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ، تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
الساجدة لله
بجد .. حقيقي بدون مجاملة مقالك رائع ومفيد ولكن دعني اضيف نقطة مهمة وهى ان القائد الفذ لا يمكن ان يحقق ما يصبو اليه الا بنظام تعليمي ونظام صحي مواتيين لانهما من وجه نظري اساس اي تقدم في اي مكان بالعالم مبني على الفكر الاستراتيجي
abdul
يبقى السؤال، كيف يعرف الموظف ان هذا الامر او هذه الوثيقة سرّية مالم يكتب على الورقة " سري وليس للنشر " او في الاجتماع السري " ان هذا الاجتماع و الاحاديث التي تصدر فيه من الرئيس كلها سرية غير قابلة للإفشاء " او شيئ من هذا القبيل الذي يكون السر بيّن والجهر بيّن ولا يوجد بينهما متشابهات.
f>s
لا فض فوك

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