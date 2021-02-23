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بالفيديو.. متحدث الجمارك: منصة فسح تتيح لعملاء التجارة الإلكترونية التعرف على حالة الشحنات

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. متحدث الجمارك: منصة فسح تتيح لعملاء التجارة الإلكترونية التعرف على حالة الشحنات

الرياض (صدى):
أكد بدر الزيدي المتحدث الرسمي للجمارك السعودية أن منصة فسح تتيح لعملاء التجارة الإلكترونية التعرف على حالة الشحنات .

وأوضح الزيدي أن الخدمة التي توفرها منصة فسح الهدف منها تمكن عملاء التجارة الإلكترونية من خدمات النقل السريع والسريع ، والتعرف على حالة الجمركية الشحنات التي تدخل المملكة، مبينا أن هذه الخدمة مقدمة للأفراد للاطلاع على سير المعاملة وسير الشحنة في الجمارك للحصول على المعلومات والضرائب المستحقة للشحنة .

وأضاف الزيدي أن الجمارك عملت على مواكبة النمو التجارة الإلكترونية خاصة بعد جائحة كورونا حيث أن الجميع يسعي لجلب السلع عن طريق التجارة الإلكترونية وتعددت القنوات والمصادر لهذه التجارة، لافتا إلى أنشاء إدارة مستقلة للتجارة الإلكترونية لمعالجة جميع التحديات والعقبات التي تواجه المتعاملين مع شركات النقل السريع .

Time واتساب
الجمارك
التجارة الإلكترونية
الشحنات
منصة فسح

أحدث التعليقات

الساجدة لله
بجد .. حقيقي بدون مجاملة مقالك رائع ومفيد ولكن دعني اضيف نقطة مهمة وهى ان القائد الفذ لا يمكن ان يحقق ما يصبو اليه الا بنظام تعليمي ونظام صحي مواتيين لانهما من وجه نظري اساس اي تقدم في اي مكان بالعالم مبني على الفكر الاستراتيجي
abdul
يبقى السؤال، كيف يعرف الموظف ان هذا الامر او هذه الوثيقة سرّية مالم يكتب على الورقة " سري وليس للنشر " او في الاجتماع السري " ان هذا الاجتماع و الاحاديث التي تصدر فيه من الرئيس كلها سرية غير قابلة للإفشاء " او شيئ من هذا القبيل الذي يكون السر بيّن والجهر بيّن ولا يوجد بينهما متشابهات.
f>s
لا فض فوك
f>s
كلامك دقيق وصحيح فعلى مدار التاريخ العربي كان هناك قادة مؤهلين ولديهم فكر استراتيجي ولكن كانت المشكلة ان نسبة ذكائهم كانت اعلى بكثير عن نسبة ذكاء القادة المحيطين بهم ولا اخفيك سرا اننا بالفعل في حاجة الى قادة لديهم مثل هذا الفكر واشكرك على انك اصبت الحقيقة ولامست الوتر الحساس
أبوخالد.أبها.
ربي يحفظه .. ويشفيه .

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