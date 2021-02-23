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يحيى الشهري يتسبب في غضب جماهير النصر 

Time منذ 25 دقيقة
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يحيى الشهري يتسبب في غضب جماهير النصر 

نواف السالم (صدى):
أبدت جماهير النصر، غضبها واستيائها من إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت بسبب عدم حسم مصير اللاعب يحيى الشهري، واقتراب رحيله عن النصر.

ويأتي ذلك وسط تردد أنباء عديدة عن اقتراب رحيل الشهري بشكل نهائي، فيما رفض يحيى الشهري تحديد وجهته المقبلة إلا بعد توقيعه مخالصة مالية مع النصر، علما أن مستحقاته المالية المتأخرة تقترب من 13 مليون ريال.

 

وسادت حالة من الغضب بين الجماهير النصراوية لعدم التجديد مع اللاعب خوفا من خسارته نهائيا، ومن ثم يتألق خارجيا مثلما حدث مع لاعبين كثر، أخرهم حمد آل المنصور.

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النصر
يحيى الشهري
صفوان السويكت

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قطي عليه حصاه يعضها ولا يقربك ..
أبوخالد.أبها.
كثير من التعليقات .. تلقي اللوم على المرأه .. بينما هي الجانب الضعيف .. والجانب القوي .. هو الرجل .. فهو من بيده السلطه .. والأمر والنهي .. والتعديل والتغيير .. والقوامة بيده .. ولا ننسى أن الرجل هو من إختار هذه المرأة التي يصفها بصفات غير لائقه .. الله عزوجل جعل القوامة بيدك أيها الرجل وبالتالي .. لما لم تحدد للمرأة الطريق الذي تريدها أن تسير فيه وماهي الأشياء التي تريدها .. والأشياء التي لاتريدها حتى تسير وفق رغبتك .. كيف تطالبها بلبس معين .. وأنت لم توفر لها مثل هذا اللبس كيف تطالبها بأن تكون مثل فلانه .. أو فلانه من الممثلات .. وأنت لم تلحقها بدورات في عمل المكياج أو انك لاتعطيها ثمن جلسة المكياج لكل مرة .. كيف تنتقد فيها كل صغيرة وكبيرة ,, وأنت الرجل الكامل صاحب القوامه لم تساعدها ولم تعلمها .. أنت بلومك لها كأنما تتهم نفسك لأنك الذي إخترتها ياسادة ياكرام .. الزواج هو مؤسسه .. الزواج .. شركة .. من لايستطيع إدارة مؤسسة واحده .. وشركة واحده .. لاينبغي له أن يفتح مؤسسة .. وشركة ثانيه .. وإنما يجب عليه .. أن يبحث عن حل للمشكلة التي هو واقع فيها وهي عدم القدرة على إدارة هذه المؤسسه والشركه التي الحياة الزوجيه .. والاسرة .. والحل موجود .. ومتيسر .. وهو الدورات التربويه والتعليميه .. في كل شئون الحياة .. وخصوصا في بناء الأسرة وإدارتها ورعايتها وحسن التعامل ليس عيبا أن يسعى الإنسان للتعلم .. وتطوير نفسه .. وإصلاح أخطائه .. بل العيب .. الإستمرار في الخطأ .. والرضى به .
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهل العقول في راحه تامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الملك فيصل رحمة واسعه .. .. اما انت يا ابو اذن الجمل ، ميت والميت نقول الله يرحمه ..

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