يحيى الشهري يتسبب في غضب جماهير النصر 

نواف السالم (صدى):
أبدت جماهير النصر، غضبها واستيائها من إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت بسبب عدم حسم مصير اللاعب يحيى الشهري، واقتراب رحيله عن النصر.
ويأتي ذلك وسط تردد أنباء عديدة عن اقتراب رحيل الشهري بشكل نهائي، فيما رفض يحيى الشهري تحديد وجهته المقبلة إلا بعد توقيعه مخالصة مالية مع النصر، علما أن مستحقاته المالية المتأخرة تقترب من 13 مليون ريال.
وسادت حالة من الغضب بين الجماهير النصراوية لعدم التجديد مع اللاعب خوفا من خسارته نهائيا، ومن ثم يتألق خارجيا مثلما حدث مع لاعبين كثر، أخرهم حمد آل المنصور.