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شاهد.. مقطع نادر لأحمد يماني يكشف آخر كلمة قالها الملك فيصل لحظة اغتياله

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شاهد.. مقطع نادر لأحمد يماني يكشف آخر كلمة قالها الملك فيصل لحظة اغتياله

الرياض (صدى):
انتشر مقطع فيديو قديم لوزير البترول والثروة المعدنية الأسبق الراحل، أحمد زكي يماني، الذي توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاماً.

وظهر في الفيديو، الإعلامي عماد الدين أديب يسأل يماني حول علاقته بالملك فيصل، قائلاً:" ماذا يمثل لك الملك فيصل؟"، فأجاب يماني، قائلاً:" هو أب ومعلم وصاحب فضل أغدق علي بأراضي وهي سبب ثروتي ومنحني ثقته، ومنحته إخلاصي وحبي".

أوضح:" لا أشك في أنه أهم شخصيات القرن، فهو شخصية عجيبة "، كما تحدث عن بعض تفاصيل اغتيال الملك فيصل، قائلاً:" تلقى الملك فيصل رصاصتين ووقع على الأرض، وعندما اقتربت منه سمعت آخر كلمة قالها الملك وهي الله".

 

Time واتساب
الملك فيصل
اغتيال
عماد الدين أديب
أحمد يماني

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قطي عليه حصاه يعضها ولا يقربك ..
أبوخالد.أبها.
كثير من التعليقات .. تلقي اللوم على المرأه .. بينما هي الجانب الضعيف .. والجانب القوي .. هو الرجل .. فهو من بيده السلطه .. والأمر والنهي .. والتعديل والتغيير .. والقوامة بيده .. ولا ننسى أن الرجل هو من إختار هذه المرأة التي يصفها بصفات غير لائقه .. الله عزوجل جعل القوامة بيدك أيها الرجل وبالتالي .. لما لم تحدد للمرأة الطريق الذي تريدها أن تسير فيه وماهي الأشياء التي تريدها .. والأشياء التي لاتريدها حتى تسير وفق رغبتك .. كيف تطالبها بلبس معين .. وأنت لم توفر لها مثل هذا اللبس كيف تطالبها بأن تكون مثل فلانه .. أو فلانه من الممثلات .. وأنت لم تلحقها بدورات في عمل المكياج أو انك لاتعطيها ثمن جلسة المكياج لكل مرة .. كيف تنتقد فيها كل صغيرة وكبيرة ,, وأنت الرجل الكامل صاحب القوامه لم تساعدها ولم تعلمها .. أنت بلومك لها كأنما تتهم نفسك لأنك الذي إخترتها ياسادة ياكرام .. الزواج هو مؤسسه .. الزواج .. شركة .. من لايستطيع إدارة مؤسسة واحده .. وشركة واحده .. لاينبغي له أن يفتح مؤسسة .. وشركة ثانيه .. وإنما يجب عليه .. أن يبحث عن حل للمشكلة التي هو واقع فيها وهي عدم القدرة على إدارة هذه المؤسسه والشركه التي الحياة الزوجيه .. والاسرة .. والحل موجود .. ومتيسر .. وهو الدورات التربويه والتعليميه .. في كل شئون الحياة .. وخصوصا في بناء الأسرة وإدارتها ورعايتها وحسن التعامل ليس عيبا أن يسعى الإنسان للتعلم .. وتطوير نفسه .. وإصلاح أخطائه .. بل العيب .. الإستمرار في الخطأ .. والرضى به .
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اهل العقول في راحه تامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الملك فيصل رحمة واسعه .. .. اما انت يا ابو اذن الجمل ، ميت والميت نقول الله يرحمه ..

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