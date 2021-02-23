شاهد.. مقطع نادر لأحمد يماني يكشف آخر كلمة قالها الملك فيصل لحظة اغتياله

الرياض (صدى):
انتشر مقطع فيديو قديم لوزير البترول والثروة المعدنية الأسبق الراحل، أحمد زكي يماني، الذي توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاماً.
وظهر في الفيديو، الإعلامي عماد الدين أديب يسأل يماني حول علاقته بالملك فيصل، قائلاً:" ماذا يمثل لك الملك فيصل؟"، فأجاب يماني، قائلاً:" هو أب ومعلم وصاحب فضل أغدق علي بأراضي وهي سبب ثروتي ومنحني ثقته، ومنحته إخلاصي وحبي".
أوضح:" لا أشك في أنه أهم شخصيات القرن، فهو شخصية عجيبة "، كما تحدث عن بعض تفاصيل اغتيال الملك فيصل، قائلاً:" تلقى الملك فيصل رصاصتين ووقع على الأرض، وعندما اقتربت منه سمعت آخر كلمة قالها الملك وهي الله".