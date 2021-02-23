قصة قط كريستيانو رونالدو النادر الذي تعرض لحادث عنيف

وكالات (صدى):
تمر عائلة نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو بلحظات حزينة بعد أن صدمت سيارة قطه الأليف والذي يدعى بيبي، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية.
وقالت عارضة الأزياء وصديقة رونالدو جورجينا رودريغيز أنهم أرسلوا حيوانهم المحبوب إلى إسبانيا للتعافي مع أختها إيفانا بعد فترة في العناية المركزة، وهذا على متن الطائرة الخاصة التي يمتلكها لاعب ريال مدريد السابق، مضيفة أن أطفالها لم يتفهموا أنه مصاب وكانوا يريدون اللعب معه.
وأضافت أن القط كان قريبًا من الموت، وبعد شهر ونصف في العناية المركزة، أعطته لأختها إيفانا للاعتناء به، وهو الآن يتعافى في إسبانيا.
يذكر أن قط سفنكس أو أبو الهول هو الحيوان الأليف لكريستيانو رونالدو، وتبلغ قيمته 2600 جنيه إسترليني، وأطلق عليه اسم بيبي نسبة لنجم منتخب البرتغال ونادي بورتو وزميل رونالدو بيبي.
وتعرض القط لحادث عنيف، بعد أن صدمته سيارة عقب هروبه من القصر الخاص باللاعب البرتغالي في مدينة تورينو الإيطالية، وهذا الحيوان الأليف النادر انضم إلى عائلة رونالدو منذ عام 2018، بعد فترة قصيرة من انتقاله إلى يوفنتوس، قادما من ريال مدريد، وظهر في العديد من الصور رفقة النجم البرتغالي.