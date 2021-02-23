الأعداد السابقة للصحيفة

حارس أتلتيكو مدريد: أوبلاك مر بفترة سيئة مع تشيلسي لكن قدراته الفنية كبيرة

Time منذ ساعة
Views 1501
حارس أتلتيكو مدريد: أوبلاك مر بفترة سيئة مع تشيلسي لكن قدراته الفنية كبيرة

وكالات (صدى):
يلعب أتلتيكو مدريد الإسباني الليلة، ضد تشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات يان أوبلاك الحارس السلوفيني في صفوف أتلتيكو مدريد، بشأن مواطنه كيبا حامي عرين تشيلسي، حيث أبدى إعجابه بمستوى زميله كيبا

وأضاف : " أتابع كيبا منذ تواجده في إسبانيا قبل عدة أعوام فلقد مر بفترة سيئة مع تشيلسي، أنا متأكد من قدراته الفنية الكبيرة، بالإضافة إلى ثقته الكبيرة بنفسه".

وأشار إلى أنه يحب مسابقة الدوري الإنجليزي، ويعتبرها بطولة جذابة لأي لاعب حول العالم.

يجدر الإشارة إلى أن أتلتيكو مدريد يتصدر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، متفوقًا على المنافسين التقليديين، ريال مدريد وبرشلونة.

Time واتساب
تشيلسي
أتلتيكو مدريد
كيبا
أوبلاك

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. الظاهر القلبان عندهم تترغ ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. الله يوفقه ..
فهد
اصلا هي مرتفعه ولكن هذا الكلام تمهيد لرفع الاسعار
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم ويمدكم بقوة منه وهو العزيز الجبار .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

أخر الأخبار

ولا همه أحد
ولا همه أحد
Time منذ 49 ثانية Views 4
قصة قط كريستيانو رونالدو النادر الذي تعرض لحادث عنيف
قصة قط كريستيانو رونالدو النادر الذي تعرض لحادث عنيف
Time منذ 23 دقيقة Views 1507
الاستراتيجية ضحية الجهل
الاستراتيجية ضحية الجهل
Time منذ 29 دقيقة Views 286
شاهد.. الأمطار تحول شوارع حفر الباطن إلى بحور
شاهد.. الأمطار تحول شوارع حفر الباطن إلى بحور
Time منذ 33 دقيقة Views 1626
شاهد.. فلبيني يرتل القرآن الكريم بصوت شجي في ساحة جامعة الملك سعود
شاهد.. فلبيني يرتل القرآن الكريم بصوت شجي في ساحة جامعة الملك سعود
Time منذ 45 دقيقة Views 1694
طيران التحالف يستهدف تجمعات الحوثيين في جبهة صرواح 
طيران التحالف يستهدف تجمعات الحوثيين في جبهة صرواح 
Time منذ 53 دقيقة Views 1568
وصول سيارة إنفينيتي QX80 2021 إلى أسواق المملكة
وصول سيارة إنفينيتي QX80 2021 إلى أسواق المملكة
Time منذ 59 دقيقة Views 1341
العثور على مفقود الخبر بعد اختفائه بجوار منزل كان يسكنه جده 
العثور على مفقود الخبر بعد اختفائه بجوار منزل كان يسكنه جده 
Time منذ ساعة Views 2004
حارس أتلتيكو مدريد: أوبلاك مر بفترة سيئة مع تشيلسي لكن قدراته الفنية كبيرة
حارس أتلتيكو مدريد: أوبلاك مر بفترة سيئة مع تشيلسي لكن قدراته الفنية كبيرة
Time منذ ساعة Views 1501
بالفيديو.. متحدث الصحة: أكثر من 600 ألف مستفيد تلقى لقاح كورونا
بالفيديو.. متحدث الصحة: أكثر من 600 ألف مستفيد تلقى لقاح كورونا
Time منذ ساعة Views 1540