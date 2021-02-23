حارس أتلتيكو مدريد: أوبلاك مر بفترة سيئة مع تشيلسي لكن قدراته الفنية كبيرة

وكالات (صدى):
يلعب أتلتيكو مدريد الإسباني الليلة، ضد تشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات يان أوبلاك الحارس السلوفيني في صفوف أتلتيكو مدريد، بشأن مواطنه كيبا حامي عرين تشيلسي، حيث أبدى إعجابه بمستوى زميله كيبا
وأضاف : " أتابع كيبا منذ تواجده في إسبانيا قبل عدة أعوام فلقد مر بفترة سيئة مع تشيلسي، أنا متأكد من قدراته الفنية الكبيرة، بالإضافة إلى ثقته الكبيرة بنفسه".
وأشار إلى أنه يحب مسابقة الدوري الإنجليزي، ويعتبرها بطولة جذابة لأي لاعب حول العالم.
يجدر الإشارة إلى أن أتلتيكو مدريد يتصدر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، متفوقًا على المنافسين التقليديين، ريال مدريد وبرشلونة.