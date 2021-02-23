طيران التحالف يستهدف تجمعات الحوثيين في جبهة صرواح 

فهمي محمد (صدى):
استهدف طيران التحالف، تجمعات الحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة صرواح في اليمن، مما أسفر عن مصرع العشرات في صفوف المليشيات، بالإضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.
وكانت مقاتلات التحالف العربى، شنت غارات على مواقع المتمردين الحوثيين فى محافظة مأرب، ردًا على صواريخ استهدفت الرياض.
يذكر أن قوات الجيش اليمنى، أسقطت قتلى وجرحى فى صفوف ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، فى جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء، وسط البلاد، موضحًا أن قواته نصبت كمينًا للمتمردين جنوب جبل صوران بجبهة ناطع.