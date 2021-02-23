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طيران التحالف يستهدف تجمعات الحوثيين في جبهة صرواح 

Time منذ 53 دقيقة
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طيران التحالف يستهدف تجمعات الحوثيين في جبهة صرواح 

فهمي محمد (صدى):
استهدف طيران التحالف، تجمعات الحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة صرواح في اليمن، مما أسفر عن مصرع العشرات في صفوف المليشيات، بالإضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

 

وكانت مقاتلات التحالف العربى، شنت غارات على مواقع المتمردين الحوثيين فى محافظة مأرب، ردًا على صواريخ استهدفت الرياض.

 

يذكر أن قوات الجيش اليمنى، أسقطت قتلى وجرحى فى صفوف ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، فى جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء، وسط البلاد، موضحًا أن قواته نصبت كمينًا للمتمردين جنوب جبل صوران بجبهة ناطع.

Time واتساب
طيران
الحوثيين
التحالف
جبهة صرواح

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. الظاهر القلبان عندهم تترغ ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. الله يوفقه ..
فهد
اصلا هي مرتفعه ولكن هذا الكلام تمهيد لرفع الاسعار
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم ويمدكم بقوة منه وهو العزيز الجبار .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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