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شاهد.. سيول الطائف تداهم الشوارع والطرقات 

Time منذ 5 دقائق
Views 1187
شاهد.. سيول الطائف تداهم الشوارع والطرقات 

الطائف (صدى):
رصد مقطع فيديو، سيول الغافة جنوب غرب رنية بشرق ‎الطائف، حيث ظهرت الطرق ممتلئة بمياه الأمطار الغزيرة والسيول.

وتوقع مركز الأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

 

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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الطائف
سيول

أحدث التعليقات

لاحول ولاقوه الابالله
المقاول اللي مايخاف الله يسوي اشنع من كذا
زارب
تبعات الردم الذي لا يخضع إلى المعايير الفنية والهندسية ، لابد أن يكون الدك على طبقات واختبار كثافة كل طبقة.. للأسف الشديد من يملك الخبرة لا يملك الدعم المطلوب ، هناك من دخل هذا القطاع دون خبرة أو معرفة ، المهم اعرف زعيط يأخذ ويمشي وانا اكسب، المشكلة الحقيقة اننا نعاني من سوء إدارة وتخطيط في أغلب الجهات المعنية..
ابوهله
الله المستعان
عادل عبدالحي حمزة
أمس الإثنين وليس الأحد كما ذكر التقرير
زاير
اعصار رملي يحدث في اطراف الصحاري القاحله .

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