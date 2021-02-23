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كبير أطباء البيت الأبيض يفجر مفاجأة حول الكمامة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1593
كبير أطباء البيت الأبيض يفجر مفاجأة حول الكمامة

واشنطن (صدى):
توقع كبير مستشاري الرئيس بايدن الطبيين، ومدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أن يظل الأميركيون بحاجة لوضع الكمامات في عام 2022 حتى مع تخفيف قيود أخرى مفروضة لمكافحة كوفيد19.

وقال فاوتشي حصيلة الوفيات التي تقترب منها البلاد تمثل "علامة فارقة تاريخية مروعة في تاريخ هذا البلد".

وعن التوقعات باستمرار ارتداء الكمامات في العام المقبل، قال فاوتشي "من المحتمل أن يكون الوضع هكذا"، مضيفا أن هذا يعتمد على مستوى انتشار الفيروس في المناطق المختلفة وسلالاته المحتملة.

وأضاف أن وباء كورونا ظهر في وقت عانت فيه الولايات المتحدة من الانقسامات السياسية، مبينا أن مجرد ارتداء قناع "أصبح رسالة سياسية أكثر من كونه إجراء للصحة العامة"، مضيفاً أنه ما كان ينبغي للولايات المتحدة "الدولة الغنية" أن تسجل نصف مليون وفاة بالفيروس.

وأشار إلى أن التطعيم بإمكانه أن يساعد الولايات المتحدة في تحقيق "مناعة القطيع"، والحماية من الوفيات وحالات المرض الشديدة التي يسببها فيروس كورونا.

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أمريكا
البيت الابيض
بايدن

أحدث التعليقات

لاحول ولاقوه الابالله
المقاول اللي مايخاف الله يسوي اشنع من كذا
زارب
تبعات الردم الذي لا يخضع إلى المعايير الفنية والهندسية ، لابد أن يكون الدك على طبقات واختبار كثافة كل طبقة.. للأسف الشديد من يملك الخبرة لا يملك الدعم المطلوب ، هناك من دخل هذا القطاع دون خبرة أو معرفة ، المهم اعرف زعيط يأخذ ويمشي وانا اكسب، المشكلة الحقيقة اننا نعاني من سوء إدارة وتخطيط في أغلب الجهات المعنية..
ابوهله
الله المستعان
عادل عبدالحي حمزة
أمس الإثنين وليس الأحد كما ذكر التقرير
زاير
اعصار رملي يحدث في اطراف الصحاري القاحله .

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