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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 74.09 نقطة ليقفل عند مستوى 9151.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 595 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، وأسواق المزرعة، وعسير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والتعاونية، وجازدكو، وام آي اس، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.14%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، ومسك، وأيان، ومتطورة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وفرة، والكابلات السعودية، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 180.37 نقطة ليقفل عند مستوى 27321.85 نقطة، وبتداولات بلغت 66 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 705 آلاف سهم تقاسمتها 2213 صفقة.

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أحدث التعليقات

زارب
تبعات الردم الذي لا يخضع إلى المعايير الفنية والهندسية ، لابد أن يكون الدك على طبقات واختبار كثافة كل طبقة.. للأسف الشديد من يملك الخبرة لا يملك الدعم المطلوب ، هناك من دخل هذا القطاع دون خبرة أو معرفة ، المهم اعرف زعيط يأخذ ويمشي وانا اكسب، المشكلة الحقيقة اننا نعاني من سوء إدارة وتخطيط في أغلب الجهات المعنية..
ابوهله
الله المستعان
عادل عبدالحي حمزة
أمس الإثنين وليس الأحد كما ذكر التقرير
زاير
اعصار رملي يحدث في اطراف الصحاري القاحله .
د محمد ماجد بخش
وعلى العموم الجزاء من الله وحفظ الله الجميع وبارك لكل عامل عمله واطعمه من خير ما عمل

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