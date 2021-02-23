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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

Time منذ 16 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

 

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 28 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

زارب
تبعات الردم الذي لا يخضع إلى المعايير الفنية والهندسية ، لابد أن يكون الدك على طبقات واختبار كثافة كل طبقة.. للأسف الشديد من يملك الخبرة لا يملك الدعم المطلوب ، هناك من دخل هذا القطاع دون خبرة أو معرفة ، المهم اعرف زعيط يأخذ ويمشي وانا اكسب، المشكلة الحقيقة اننا نعاني من سوء إدارة وتخطيط في أغلب الجهات المعنية..
ابوهله
الله المستعان
عادل عبدالحي حمزة
أمس الإثنين وليس الأحد كما ذكر التقرير
زاير
اعصار رملي يحدث في اطراف الصحاري القاحله .
د محمد ماجد بخش
وعلى العموم الجزاء من الله وحفظ الله الجميع وبارك لكل عامل عمله واطعمه من خير ما عمل

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