لارا ترامب: الرئيس السابق قد يترشح مجددا للرئاسة في 2024

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن إلقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كلمة في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بولاية فلوريدا، نهاية الأسبوع المقبل.
وقالت لارا ترامب كبيرة مستشاري الرئيس السابق إنه قد يكون مهتمًا بالترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.
وذكرت التقارير أنه في أول ظهور له بعد ترك الرئاسة، يخطط الرئيس السابق لإرسال رسالة الأحد المقبل في أورلاندو، مفادها بأنه "المرشح المفترض للجمهوريين لعام 2024"، وأنه يحكم قبضته على قاعدة الحزب.
وأضافت أن خطاب ترامب سيكون "استعراضاً للقوة"، وأن الرسالة ستكون: "ربما لا أمتلك حسابًا على تويتر أو المكتب البيضاوي، لكنني ما زلت مسيطرًا"، لافتًا إلى أن "الانتقام هو هوسه الرئيسي".
وأشارت التقارير إلى أن مستشاري ترمب سيلتقون به في مقر إقامته بمنتجع "مار إيه لاغو" هذا الأسبوع للتخطيط لتحركاته السياسية المقبلة، و"إعداد آلية صاحب السلطة" خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2022.