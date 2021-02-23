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لارا ترامب: الرئيس السابق قد يترشح مجددا للرئاسة في 2024

Time منذ ساعة
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لارا ترامب: الرئيس السابق قد يترشح مجددا للرئاسة في 2024

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن إلقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كلمة في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بولاية فلوريدا، نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت لارا ترامب كبيرة مستشاري الرئيس السابق إنه قد يكون مهتمًا بالترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

وذكرت التقارير أنه في أول ظهور له بعد ترك الرئاسة، يخطط الرئيس السابق لإرسال رسالة الأحد المقبل في أورلاندو، مفادها بأنه "المرشح المفترض للجمهوريين لعام 2024"، وأنه يحكم قبضته على قاعدة الحزب.

وأضافت أن خطاب ترامب سيكون "استعراضاً للقوة"، وأن الرسالة ستكون: "ربما لا أمتلك حسابًا على تويتر أو المكتب البيضاوي، لكنني ما زلت مسيطرًا"، لافتًا إلى أن "الانتقام هو هوسه الرئيسي".

وأشارت التقارير إلى أن مستشاري ترمب سيلتقون به في مقر إقامته بمنتجع "مار إيه لاغو" هذا الأسبوع للتخطيط لتحركاته السياسية المقبلة، و"إعداد آلية صاحب السلطة" خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2022.

 

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ترامب
دونالد ترامب
لارا ترامب

أحدث التعليقات

زارب
تبعات الردم الذي لا يخضع إلى المعايير الفنية والهندسية ، لابد أن يكون الدك على طبقات واختبار كثافة كل طبقة.. للأسف الشديد من يملك الخبرة لا يملك الدعم المطلوب ، هناك من دخل هذا القطاع دون خبرة أو معرفة ، المهم اعرف زعيط يأخذ ويمشي وانا اكسب، المشكلة الحقيقة اننا نعاني من سوء إدارة وتخطيط في أغلب الجهات المعنية..
ابوهله
الله المستعان
عادل عبدالحي حمزة
أمس الإثنين وليس الأحد كما ذكر التقرير
زاير
اعصار رملي يحدث في اطراف الصحاري القاحله .
د محمد ماجد بخش
وعلى العموم الجزاء من الله وحفظ الله الجميع وبارك لكل عامل عمله واطعمه من خير ما عمل

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