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بالفيديو.. القبض على مواطن امتهن الاحتيال بنشر إعلانات وظائف بالدمام

Time منذ 17 دقيقة
Views 1395
بالفيديو.. القبض على مواطن امتهن الاحتيال بنشر إعلانات وظائف بالدمام

الدمام (صدى):
تمكنت شرطة الدمام، من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، امتهن عمليات النصب والاحتيال على مواطنين بإعلانات الوظائف مقابل الحصول على أتعاب.

وجاء ذلك بعد ان تلقت الشرطة عدداً من البلاغات من مواطنين بشأن تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شخص، نشر إعلانات للتوظيف على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند تواصلهم معه وتحويل مبلغ الأتعاب يقوم بحظرهم.

واتضح أن المتهم استخدم حسابا بنكياً لشخص آخر بالاتفاق على عمولة مقابل ذلك، وبعد سلسلة من الإجراءات تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه.

ويذكر أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتجري إحالة القضية إلى النيابة العامة.

Time واتساب
الدمام
شرطة الدمام

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ..
د محمد ماجد بخش
نلتقي على خير إن شاء الله
د محمد ماجد بخش
الحلزونية الدورية عمرها وسرها . لكن القصة ليست النشر الآن ولا المعرفة لأنها ظهرت وستعرف المشكلة في المظلمة القاهرة والبهتان الواضح متى تنقشع غمامته ونزول آثاره صحيح من الممكن مد يد العون بعد الله للوصول للنتيجة دون عقاب ( قانوني ملزم ) للظالمين. والأمر لله وحده من قبل ومن بعد
abdul
" ...واستقر الرأي الفقهي المعاصر على أنه جائز ما لم يُحدث اختلالًا في التركيبة السكانية في البلد." عبارة مطاطة غير مفهومة ربما القصد ان لا تُفهم حتى يكون الناس في حلهم من الامر، ثم ماذا يعني ان تحله في ايام وتحرمه في ايام، او تحله في منطقة وتحرمه في منطقة أخري بحجة إختلال او عدم اختلال في التركيبة السكانية ؟ كمن يقول ان التدخين حرام على الذكور لكثرة الوفيات بسبب التدخين ولكن حلال على النساء حيث وفياتهن بسبب التدخين لا تتعدّى عُشر عدد وفيات الذكور.
د محمد ماجد بخش
أتمنى أن لا تحرم الأجيال من معرفة الحقيقة

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