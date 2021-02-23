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نادي الرفاع البحريني: استضافة مايكون طبيعية وجاهزون لخدمة كل أندية المملكة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1865
نادي الرفاع البحريني: استضافة مايكون طبيعية وجاهزون لخدمة كل أندية المملكة

نواف السالم (صدى):
أكد نائب رئيس نادي الرفاع البحريني الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة، اليوم الثلاثاء، إن استضافة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرازيلي مايكون بيريرا، طبيعية وإنها من باب التعاون المشترك بين رياضة البلدين.

وأوضح الشيخ زياد آل خليفة، أن: " نادي الرفاع فرع للأندية السعودية، وجاهزون لخدمة كل الأندية في المملكة، والرفاع ناد سعودي مثلما هو ناد بحريني"، نافيًا وجود أي رسوم مالية قد تفرض على النصر أو لاعبه البرازيلي، قائلا: "الرفاع لكل السعوديين".

وأشار "آل خليفة" إلى أن الرفاع استضاف لاعبين وأجهزة فنية وطبية لأندية الهلال، القادسية، والاتفاق في السابق وحالة مايكون ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

 

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النصر
مايكون
نادي الرفاع

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نلتقي على خير إن شاء الله
د محمد ماجد بخش
الحلزونية الدورية عمرها وسرها . لكن القصة ليست النشر الآن ولا المعرفة لأنها ظهرت وستعرف المشكلة في المظلمة القاهرة والبهتان الواضح متى تنقشع غمامته ونزول آثاره صحيح من الممكن مد يد العون بعد الله للوصول للنتيجة دون عقاب ( قانوني ملزم ) للظالمين. والأمر لله وحده من قبل ومن بعد
abdul
" ...واستقر الرأي الفقهي المعاصر على أنه جائز ما لم يُحدث اختلالًا في التركيبة السكانية في البلد." عبارة مطاطة غير مفهومة ربما القصد ان لا تُفهم حتى يكون الناس في حلهم من الامر، ثم ماذا يعني ان تحله في ايام وتحرمه في ايام، او تحله في منطقة وتحرمه في منطقة أخري بحجة إختلال او عدم اختلال في التركيبة السكانية ؟ كمن يقول ان التدخين حرام على الذكور لكثرة الوفيات بسبب التدخين ولكن حلال على النساء حيث وفياتهن بسبب التدخين لا تتعدّى عُشر عدد وفيات الذكور.
د محمد ماجد بخش
أتمنى أن لا تحرم الأجيال من معرفة الحقيقة
د محمد ماجد بخش
يوجد عدد واسع من الخيارات لتصنيف وعرض العناصر أبرزها وأهمها التماثل الفراغي الممثل للدرجات الثقالية والمغناطيسية

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