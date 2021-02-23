نادي الرفاع البحريني: استضافة مايكون طبيعية وجاهزون لخدمة كل أندية المملكة

نواف السالم (صدى):
أكد نائب رئيس نادي الرفاع البحريني الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة، اليوم الثلاثاء، إن استضافة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرازيلي مايكون بيريرا، طبيعية وإنها من باب التعاون المشترك بين رياضة البلدين.
وأوضح الشيخ زياد آل خليفة، أن: " نادي الرفاع فرع للأندية السعودية، وجاهزون لخدمة كل الأندية في المملكة، والرفاع ناد سعودي مثلما هو ناد بحريني"، نافيًا وجود أي رسوم مالية قد تفرض على النصر أو لاعبه البرازيلي، قائلا: "الرفاع لكل السعوديين".
وأشار "آل خليفة" إلى أن الرفاع استضاف لاعبين وأجهزة فنية وطبية لأندية الهلال، القادسية، والاتفاق في السابق وحالة مايكون ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.