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بالفيديو.. مواطنة تبتكر جهاز تخطيط مراقبة القلب لمساعدة لوالدتها

Time منذ 42 دقيقة
Views 1841
بالفيديو.. مواطنة تبتكر جهاز تخطيط مراقبة القلب لمساعدة لوالدتها

الرياض (صدى):
ابتكرت مواطنة جهاز تخطيط مراقبة القلب لمساعدة والدتها التي تعاني من عدم انتظام ضربات القلب وتراجع باستمرار المستشفى للقياس.

وذكرت المواطنة، براءة محمد غصّاب العنزي، أنها فكرت في هذا الابتكار من أجل مساعدة والدتها وكفها عن عناء الذهاب للمستشفى.

وأشارت، وفقا لـ"سبق"، أن حالتها المادية تمكنها من شراء أي جهاز طبي يحدده الطبيب لمصلحة والدتها إلا أنها فكرت في استغلال موهبتها في ابتكار هذا الجهاز.

ونوهت أنها استغرقت ثلاثة أشهر حتى تم اختبار الجهاز والتأكد منه، لافتة إلى أن الجهاز أصبح يلازم والدتها، مضيفة أنها فخورة بابتكارها.

Time واتساب
المملكة
اختراع
ضربات القلب
جهاز تخطيط مراقبة القلب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نلتقي على خير إن شاء الله
د محمد ماجد بخش
الحلزونية الدورية عمرها وسرها . لكن القصة ليست النشر الآن ولا المعرفة لأنها ظهرت وستعرف المشكلة في المظلمة القاهرة والبهتان الواضح متى تنقشع غمامته ونزول آثاره صحيح من الممكن مد يد العون بعد الله للوصول للنتيجة دون عقاب ( قانوني ملزم ) للظالمين. والأمر لله وحده من قبل ومن بعد
abdul
" ...واستقر الرأي الفقهي المعاصر على أنه جائز ما لم يُحدث اختلالًا في التركيبة السكانية في البلد." عبارة مطاطة غير مفهومة ربما القصد ان لا تُفهم حتى يكون الناس في حلهم من الامر، ثم ماذا يعني ان تحله في ايام وتحرمه في ايام، او تحله في منطقة وتحرمه في منطقة أخري بحجة إختلال او عدم اختلال في التركيبة السكانية ؟ كمن يقول ان التدخين حرام على الذكور لكثرة الوفيات بسبب التدخين ولكن حلال على النساء حيث وفياتهن بسبب التدخين لا تتعدّى عُشر عدد وفيات الذكور.
د محمد ماجد بخش
أتمنى أن لا تحرم الأجيال من معرفة الحقيقة
د محمد ماجد بخش
يوجد عدد واسع من الخيارات لتصنيف وعرض العناصر أبرزها وأهمها التماثل الفراغي الممثل للدرجات الثقالية والمغناطيسية

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