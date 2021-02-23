ناسا تنشر أول مقاطع صوتية من المريخ

وكالات (صدى):
نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أول مقطع صوتي من المريخ هو صوت خافت للريح التقطته المركبة الجوالة برسفيرنس.
ولم يعمل الميكروفون أثناء هبوط المسبار المتجول على الكوكب الأحمر ، لكن العربة الجوالة تمكنت من التقاط الصوت بمجرد هبوطها على سطح المريخ.
وشغّل مهندسو وكالة ناسا مقطعًا صوتيًا قصيرًا لما قالوا إنه هبة ريح على السطح، حيث ظهر في الفيديو فتح المظلة وهبوط العربة الجوالة على السطح وسط سحابة من الغبار.
وقال مايكل واتكينز، مدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا "هذه لقطات فيديو رائعة حقًا، إنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من تصوير حدث مثل الهبوط على المريخ".