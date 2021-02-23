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ناسا تنشر أول مقاطع صوتية من المريخ

Time منذ 57 دقيقة
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ناسا تنشر أول مقاطع صوتية من المريخ

وكالات (صدى):
نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أول مقطع صوتي من المريخ هو صوت خافت للريح التقطته المركبة الجوالة برسفيرنس.

ولم يعمل الميكروفون أثناء هبوط المسبار المتجول على الكوكب الأحمر ، لكن العربة الجوالة تمكنت من التقاط الصوت بمجرد هبوطها على سطح المريخ.

وشغّل مهندسو وكالة ناسا مقطعًا صوتيًا قصيرًا لما قالوا إنه هبة ريح على السطح، حيث ظهر في الفيديو فتح المظلة وهبوط العربة الجوالة على السطح وسط سحابة من الغبار.

وقال مايكل واتكينز، مدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا "هذه لقطات فيديو رائعة حقًا، إنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من تصوير حدث مثل الهبوط على المريخ".

Time واتساب
المريخ
ناسا

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نلتقي على خير إن شاء الله
د محمد ماجد بخش
الحلزونية الدورية عمرها وسرها . لكن القصة ليست النشر الآن ولا المعرفة لأنها ظهرت وستعرف المشكلة في المظلمة القاهرة والبهتان الواضح متى تنقشع غمامته ونزول آثاره صحيح من الممكن مد يد العون بعد الله للوصول للنتيجة دون عقاب ( قانوني ملزم ) للظالمين. والأمر لله وحده من قبل ومن بعد
abdul
" ...واستقر الرأي الفقهي المعاصر على أنه جائز ما لم يُحدث اختلالًا في التركيبة السكانية في البلد." عبارة مطاطة غير مفهومة ربما القصد ان لا تُفهم حتى يكون الناس في حلهم من الامر، ثم ماذا يعني ان تحله في ايام وتحرمه في ايام، او تحله في منطقة وتحرمه في منطقة أخري بحجة إختلال او عدم اختلال في التركيبة السكانية ؟ كمن يقول ان التدخين حرام على الذكور لكثرة الوفيات بسبب التدخين ولكن حلال على النساء حيث وفياتهن بسبب التدخين لا تتعدّى عُشر عدد وفيات الذكور.
د محمد ماجد بخش
أتمنى أن لا تحرم الأجيال من معرفة الحقيقة
د محمد ماجد بخش
يوجد عدد واسع من الخيارات لتصنيف وعرض العناصر أبرزها وأهمها التماثل الفراغي الممثل للدرجات الثقالية والمغناطيسية

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