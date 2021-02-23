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العدل: مسار الصلح في النزاعات التجارية.. إجراءاته ميسرة وتحفظ الحقوق

Time منذ ساعة
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العدل: مسار الصلح في النزاعات التجارية.. إجراءاته ميسرة وتحفظ الحقوق

الرياض (صدى):
منحت منظومة المصالحة في المحاكم التجارية الكثير من الكيانات فرصة حل نزاعاتها عبر إجراءات ميسرة وسريعة تحفظ الحقوق بعيدًا عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم.

وأوضحت وزارة العدل، أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من "ناجز – تراضي – المحاكم"، وتقييده ومنحه رقمًا، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بعد.

وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.

وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة، مؤكدةً أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ يستغرق الأمر 45 يومًا منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.

Time واتساب
وزارة العدل
الدعاوى القضائية
المحاكم التجارية

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نلتقي على خير إن شاء الله
د محمد ماجد بخش
الحلزونية الدورية عمرها وسرها . لكن القصة ليست النشر الآن ولا المعرفة لأنها ظهرت وستعرف المشكلة في المظلمة القاهرة والبهتان الواضح متى تنقشع غمامته ونزول آثاره صحيح من الممكن مد يد العون بعد الله للوصول للنتيجة دون عقاب ( قانوني ملزم ) للظالمين. والأمر لله وحده من قبل ومن بعد
abdul
" ...واستقر الرأي الفقهي المعاصر على أنه جائز ما لم يُحدث اختلالًا في التركيبة السكانية في البلد." عبارة مطاطة غير مفهومة ربما القصد ان لا تُفهم حتى يكون الناس في حلهم من الامر، ثم ماذا يعني ان تحله في ايام وتحرمه في ايام، او تحله في منطقة وتحرمه في منطقة أخري بحجة إختلال او عدم اختلال في التركيبة السكانية ؟ كمن يقول ان التدخين حرام على الذكور لكثرة الوفيات بسبب التدخين ولكن حلال على النساء حيث وفياتهن بسبب التدخين لا تتعدّى عُشر عدد وفيات الذكور.
د محمد ماجد بخش
أتمنى أن لا تحرم الأجيال من معرفة الحقيقة
د محمد ماجد بخش
يوجد عدد واسع من الخيارات لتصنيف وعرض العناصر أبرزها وأهمها التماثل الفراغي الممثل للدرجات الثقالية والمغناطيسية

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