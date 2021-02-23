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سبب تأخر لجنة الانضباط في حسم قضية سيبا وعبدالغني

Time منذ ساعة
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سبب تأخر لجنة الانضباط في حسم قضية سيبا وعبدالغني

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن سبب تأخر لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم في حسم قضية المدير التنفيذي لنادي النصر، حسين عبدالغني، ولاعب نادي الشباب سيبا.

وكان رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، اتهم حسين عبدالغني، بتلفظه بكلمة عنصرية ضد اللاعب سيبا خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت، وفقا لـ"الاقتصادية"، أن سبب التأخر في حسم القضية يرجع بسبب إغلاق المايكروفونات الموجودة بجانب دكة البدلاء في ملعب مرسول بارك الذي شهد الواقعة بين اللاعبين.

ونوهت بأن إغلاق المايكروفونات في الملعب جاء تنفيذاً لتوجيهات اتحاد القدم بإغلاق المايكروفونات "المايك" القريبة من دكة البدلاء لكونها تجعل جميع الأصوات التي تطلق من قبل مدربي الفريقين والموجودين في دكة البدلاء، واضحة أمام الجماهير.

Time واتساب
نادي النصر
نادي الشباب
حسين عبدالغني
خالد البلطان
سيبا

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نلتقي على خير إن شاء الله
د محمد ماجد بخش
الحلزونية الدورية عمرها وسرها . لكن القصة ليست النشر الآن ولا المعرفة لأنها ظهرت وستعرف المشكلة في المظلمة القاهرة والبهتان الواضح متى تنقشع غمامته ونزول آثاره صحيح من الممكن مد يد العون بعد الله للوصول للنتيجة دون عقاب ( قانوني ملزم ) للظالمين. والأمر لله وحده من قبل ومن بعد
abdul
" ...واستقر الرأي الفقهي المعاصر على أنه جائز ما لم يُحدث اختلالًا في التركيبة السكانية في البلد." عبارة مطاطة غير مفهومة ربما القصد ان لا تُفهم حتى يكون الناس في حلهم من الامر، ثم ماذا يعني ان تحله في ايام وتحرمه في ايام، او تحله في منطقة وتحرمه في منطقة أخري بحجة إختلال او عدم اختلال في التركيبة السكانية ؟ كمن يقول ان التدخين حرام على الذكور لكثرة الوفيات بسبب التدخين ولكن حلال على النساء حيث وفياتهن بسبب التدخين لا تتعدّى عُشر عدد وفيات الذكور.
د محمد ماجد بخش
أتمنى أن لا تحرم الأجيال من معرفة الحقيقة
د محمد ماجد بخش
يوجد عدد واسع من الخيارات لتصنيف وعرض العناصر أبرزها وأهمها التماثل الفراغي الممثل للدرجات الثقالية والمغناطيسية

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