سبب تأخر لجنة الانضباط في حسم قضية سيبا وعبدالغني

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن سبب تأخر لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم في حسم قضية المدير التنفيذي لنادي النصر، حسين عبدالغني، ولاعب نادي الشباب سيبا.
وكان رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، اتهم حسين عبدالغني، بتلفظه بكلمة عنصرية ضد اللاعب سيبا خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت، وفقا لـ"الاقتصادية"، أن سبب التأخر في حسم القضية يرجع بسبب إغلاق المايكروفونات الموجودة بجانب دكة البدلاء في ملعب مرسول بارك الذي شهد الواقعة بين اللاعبين.
ونوهت بأن إغلاق المايكروفونات في الملعب جاء تنفيذاً لتوجيهات اتحاد القدم بإغلاق المايكروفونات "المايك" القريبة من دكة البدلاء لكونها تجعل جميع الأصوات التي تطلق من قبل مدربي الفريقين والموجودين في دكة البدلاء، واضحة أمام الجماهير.