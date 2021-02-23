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بالصور.. الكشف عن طرق احتيال لبيع" الشمة" في محلات ملابس بالطائف

Time منذ ساعتين
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بالصور.. الكشف عن طرق احتيال لبيع" الشمة" في محلات ملابس بالطائف

حامد العمري (صدى):
كشفت جولات أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ" بالطائف ، عن حيل وطرق سرية لبيع" الشمة" بمختلف أنواعها ,إضافة إلى مخالفات في محلات التموينات فيما يتعلق بالدخان ومنتجات التبغ المتنوعة.

وكانت أبرز العمليات قيام محلات متخصصة في بيع الملابس ببيع " الشمة" بأشكال وأنواع مختلفة ,وضبط تموينات تقوم ببيع الدخان ومنتجات التبغ الأخرى دون وجود لوحات تحذيرية ,وقيام أخرى بعمل دعايات داخلية عن تلك المنتجات.

وسارعت اللجنة إلى مصادرة المنتجات وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المحلات المخالفة ,وإغلاقها وفقا للأنظمة والتعليمات في إطار أهدافها لحماية أفراد المجتمع من وباء التبغ ,والحد من نسبة تعاطيه لمختلف شرائح المجتمع ,وبخاصة بين صغار السن ، وما ذلك إلا للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم .

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة مكونة من (الشؤون الصحية,الأمانة,الشرطة,التجارة, الموارد البشرية) ومهمتها القيام بجولات على الأسواق والمحلات التجارية لضبط أي مخالفات ,باعتبار أن التبغ ومشتقاته من الأمور التي تؤثر على الصحة .

 

 

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الطائف
الشمة
مكافحة التبغ

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نلتقي على خير إن شاء الله
د محمد ماجد بخش
الحلزونية الدورية عمرها وسرها . لكن القصة ليست النشر الآن ولا المعرفة لأنها ظهرت وستعرف المشكلة في المظلمة القاهرة والبهتان الواضح متى تنقشع غمامته ونزول آثاره صحيح من الممكن مد يد العون بعد الله للوصول للنتيجة دون عقاب ( قانوني ملزم ) للظالمين. والأمر لله وحده من قبل ومن بعد
abdul
" ...واستقر الرأي الفقهي المعاصر على أنه جائز ما لم يُحدث اختلالًا في التركيبة السكانية في البلد." عبارة مطاطة غير مفهومة ربما القصد ان لا تُفهم حتى يكون الناس في حلهم من الامر، ثم ماذا يعني ان تحله في ايام وتحرمه في ايام، او تحله في منطقة وتحرمه في منطقة أخري بحجة إختلال او عدم اختلال في التركيبة السكانية ؟ كمن يقول ان التدخين حرام على الذكور لكثرة الوفيات بسبب التدخين ولكن حلال على النساء حيث وفياتهن بسبب التدخين لا تتعدّى عُشر عدد وفيات الذكور.
د محمد ماجد بخش
أتمنى أن لا تحرم الأجيال من معرفة الحقيقة
د محمد ماجد بخش
يوجد عدد واسع من الخيارات لتصنيف وعرض العناصر أبرزها وأهمها التماثل الفراغي الممثل للدرجات الثقالية والمغناطيسية

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