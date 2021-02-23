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التعليم: «حساب المعلّمة» متاح في تطبيق الروضة الافتراضية

Time منذ ساعة
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التعليم: «حساب المعلّمة» متاح في تطبيق الروضة الافتراضية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم عن إتاحة «حساب المعلّمة» في تطبيق الروضة الافتراضية، موضحة أهميته بالنسبة للمعلمات.

وأشارت إل أن الحساب يمكن المعلمة من خلاله التسجيل والاطلاع على المحتوى والاستفادة منه في تخطيط الدروس.

ونوهت بأن الحساب يتيح مشاركة الأطفال للمحتوى التعليمي المتاح أثناء التعلّم التزامني، أو توجيههم للاستفادة من المحتوى خلال التعلّم غير التزامني.

يذكر أن الوزارة قد أطلقت تطبيق الروضة الافتراضية، لتسجيل جميع الأطفال المواطنين وغير المواطنين وولي الأمر فقط، بهدف توفير تعلّم افتراضي شيّق للأطفال من عمر 3-6 سنوات تحت إشراف أولياء أمورهم.

 

 

Time واتساب
التعليم
وزارة التعليم
تطبيق الروضة الافتراضية

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نلتقي على خير إن شاء الله
د محمد ماجد بخش
الحلزونية الدورية عمرها وسرها . لكن القصة ليست النشر الآن ولا المعرفة لأنها ظهرت وستعرف المشكلة في المظلمة القاهرة والبهتان الواضح متى تنقشع غمامته ونزول آثاره صحيح من الممكن مد يد العون بعد الله للوصول للنتيجة دون عقاب ( قانوني ملزم ) للظالمين. والأمر لله وحده من قبل ومن بعد
abdul
" ...واستقر الرأي الفقهي المعاصر على أنه جائز ما لم يُحدث اختلالًا في التركيبة السكانية في البلد." عبارة مطاطة غير مفهومة ربما القصد ان لا تُفهم حتى يكون الناس في حلهم من الامر، ثم ماذا يعني ان تحله في ايام وتحرمه في ايام، او تحله في منطقة وتحرمه في منطقة أخري بحجة إختلال او عدم اختلال في التركيبة السكانية ؟ كمن يقول ان التدخين حرام على الذكور لكثرة الوفيات بسبب التدخين ولكن حلال على النساء حيث وفياتهن بسبب التدخين لا تتعدّى عُشر عدد وفيات الذكور.
د محمد ماجد بخش
أتمنى أن لا تحرم الأجيال من معرفة الحقيقة
د محمد ماجد بخش
يوجد عدد واسع من الخيارات لتصنيف وعرض العناصر أبرزها وأهمها التماثل الفراغي الممثل للدرجات الثقالية والمغناطيسية

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