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وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

Time منذ 30 دقيقة
Views 1534
وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل بالرياض والدمام والمدينة المنورة، بمسمى مسؤول سلامة (سلّم الصعود للطائرة).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة ويفضّل درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الجودة، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 2021/02/23م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا 

 

 

Time واتساب
وظائف
الدمام
الرياض
المدينة المنورة
شركة الخدمات الأرضية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
مواطن
الحرمه مثل الطفل على ماعودتها راح تمشي معاك مثل الصراط المستقيم بس جيل الزمن هذا للاسف غير مافيه عندها مسئوليه لا في بيتها ولا في زوجها ولا حتى في اولادها علشان كذا كثر الطلاق بشكل مخيف صارت حالات الطلاق اكثر من حالات الزواج
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ، على اهل الشائعات والكذبات ..

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