وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق للعمل بالرياض والدمام والمدينة المنورة، بمسمى مسؤول سلامة (سلّم الصعود للطائرة).
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة ويفضّل درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الجودة، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 2021/02/23م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا