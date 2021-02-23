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تنفيذ حكم الإعدام في امرأة إيرانية رغم وفاتها بنوبة قلبية

Time منذ 21 دقيقة
Views 1496
تنفيذ حكم الإعدام في امرأة إيرانية رغم وفاتها بنوبة قلبية

وكالات (صدى):
توفيت امرأة إيرانية بنوبة قلبية بينما كانت على وشك الإعدام بتهمة قتل زوجها، فيما أكد المحامي أميد مرادي أن الزوج كان مسيئًا لها ولابنتها وأنها تصرفت للدفاع عن نفسيهما، وتم شنقها على أي حال كتنازل لوالدة ضحيتها المزعوم.

وقال مرادي أن السيدة كانت تنتظر في طابور خلف 16 رجلاً وأجبرت على مشاهدتهم وهم يشنقون، وقبل أن يأتي دورها، أصيبت بنوبة قلبية على ما يبدو وبدا وكأنها ميتة، فيما تم شنقها على أي حال حتى تتمكن والدة زوجها من ممارسة حقها في ركل الكرسي بعيدًا من تحتها أثناء عملية الشنق.

وتم تنفيذ الإعدام يوم الأربعاء في سجن رجائي شهر، وهو سجن قاس معروف في بلدة كرج الواقعة على بعد 20 ميلاً غربي العاصمة، فيما أوضح "مرادي" إن علي رضا زماني زوج المرأة كان مسؤولاً في المخابرات الإيرانية، وكان لديهما طفلان.

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إيران
إعدام
امرأة
نوبة قلبية

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نلتقي على خير إن شاء الله
د محمد ماجد بخش
الحلزونية الدورية عمرها وسرها . لكن القصة ليست النشر الآن ولا المعرفة لأنها ظهرت وستعرف المشكلة في المظلمة القاهرة والبهتان الواضح متى تنقشع غمامته ونزول آثاره صحيح من الممكن مد يد العون بعد الله للوصول للنتيجة دون عقاب ( قانوني ملزم ) للظالمين. والأمر لله وحده من قبل ومن بعد
abdul
" ...واستقر الرأي الفقهي المعاصر على أنه جائز ما لم يُحدث اختلالًا في التركيبة السكانية في البلد." عبارة مطاطة غير مفهومة ربما القصد ان لا تُفهم حتى يكون الناس في حلهم من الامر، ثم ماذا يعني ان تحله في ايام وتحرمه في ايام، او تحله في منطقة وتحرمه في منطقة أخري بحجة إختلال او عدم اختلال في التركيبة السكانية ؟ كمن يقول ان التدخين حرام على الذكور لكثرة الوفيات بسبب التدخين ولكن حلال على النساء حيث وفياتهن بسبب التدخين لا تتعدّى عُشر عدد وفيات الذكور.
د محمد ماجد بخش
أتمنى أن لا تحرم الأجيال من معرفة الحقيقة
د محمد ماجد بخش
يوجد عدد واسع من الخيارات لتصنيف وعرض العناصر أبرزها وأهمها التماثل الفراغي الممثل للدرجات الثقالية والمغناطيسية

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