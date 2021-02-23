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بالفيديو.. مختص يوضح مزايا الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية

Time منذ 40 دقيقة
Views 1714
بالفيديو.. مختص يوضح مزايا الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور حامد ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، مزايا الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية

وقال حامد ميرة لقناة " العربية " إن تسوية المنازعات توفر للمتنازعين خيارات بديلة عن القضاء، حيث تهدف للإسراع في الفصل والحفاظ على علاقة الطرفين.

وأضاف : تسوية المنازعات قديمة في المملكة، وشهدت تطورات في الفترة الأخيرة، وأهدافها تعزيز الوعي لوجود خيارات بديلة عن القضاء.

وأضاف تم استحداث خدمات جديدة في ظل جائحة كورونا، مثل الوساطة لتسهيل لعمليات التفاوض يؤديه طرف محايد بين الأطراف للوصول إلى تسوية رضائية.

وتابع كما تتميز بالتفاوض دون تدخل طرف خارجي، بالإضافة إلى خيارات وحلول مختلفة ومتناسبة مع الأطراف، ومتخصصون يفصلون بالمنازعة حسب نوعها، والحفاظ على العلاقات بين المتنازعين.

Time واتساب
القضاء
مركز تسوية المنازعات
حامد ميرة
تسوية المنازعات
المتنازعين

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
مواطن
الحرمه مثل الطفل على ماعودتها راح تمشي معاك مثل الصراط المستقيم بس جيل الزمن هذا للاسف غير مافيه عندها مسئوليه لا في بيتها ولا في زوجها ولا حتى في اولادها علشان كذا كثر الطلاق بشكل مخيف صارت حالات الطلاق اكثر من حالات الزواج
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ، على اهل الشائعات والكذبات ..

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