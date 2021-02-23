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بالفيديو.. «السند» يوضح حكم تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب

Time منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. «السند» يوضح حكم تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب

الرياض (صدى):
كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، حكم تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب.

وأوضح الشيخ السند خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، أنه جائز بشرط عدم الإخلال بالتوازن السكاني، لافتًا إلى إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي والفقهاء المعاصرين ناقشوا هذه المسألة، واستقر الرأي الفقهي المعاصر على أنه جائز ما لم يُحدث اختلالًا في التركيبة السكانية في البلد.

وأشار "السند" إلى أن هذا ليس فيه تدخل فيما لا يقدر عليه سوى الله جلا وعلا؛ لأن الله سخر هذا العلم للبشر لاختيار نوع الجنين، موضحًا أنه كان عند السابقين طرق مثل تناول أطعمة معينة، يغلب على ظنهم أنها تؤدي إلى إنجاب ذكر أو أنثى.

وفي السياق نفسه، أكد الشيخ السند، أنه ليس هناك مانع شرعي من تحديد جنس الجنين، وأن ذلك ليس فيه اعتراض على قدرة الله عز وجل ولا على مشيئته.

 

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يستفتونك
عبدالرحمن السند
تحديد جنس المولود
أطفال الأنابيب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
مواطن
الحرمه مثل الطفل على ماعودتها راح تمشي معاك مثل الصراط المستقيم بس جيل الزمن هذا للاسف غير مافيه عندها مسئوليه لا في بيتها ولا في زوجها ولا حتى في اولادها علشان كذا كثر الطلاق بشكل مخيف صارت حالات الطلاق اكثر من حالات الزواج
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ، على اهل الشائعات والكذبات ..
ع. س. ع
شاهد ما شفش حاجه

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