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إطلاق خاصية جديدة للمشاهدة على نتفليكس بدون إنترنت ‎

Time منذ ساعة
Views 1957
إطلاق خاصية جديدة للمشاهدة على نتفليكس بدون إنترنت ‎

وكالات (صدى):
كشفت شركة نتفليكس Netflix، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق ميزة جديدة تعمل على تمكين المستخدمين من مشاهدة العروض الجديدة دون اتصال بالإنترنت؛ حيث تسمى الخاصية الجديدة "تحميلات من أجلك" Downloads For You.

وتعمل هذه الخاصية على التحميل التلقائي لعروض مرشحة لكل مستخدم خصيصا، ليتمكن من مشاهدتها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، فيما تتوفر الميزة الجديدة في جميع أنحاء العالم على تطبيق الأندرويد، وتعمل على تحميل المحتوى الذي يتم ترشيحه بناءً على تفضيلات المستخدم وتاريخ المشاهدة.

ويجب على المستخدمين الانتقال إلى صفحة التنزيلات ثم تفعيل الميزة للتمتع بها، كما يمكن للمستخدمين تحديد مقدار الذاكرة التي يرغبون في تخصيصها لمكتبة المشاهدة دون اتصال، واختيار 1 أو 3 أو 5 جيغابايت.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
مواطن
الحرمه مثل الطفل على ماعودتها راح تمشي معاك مثل الصراط المستقيم بس جيل الزمن هذا للاسف غير مافيه عندها مسئوليه لا في بيتها ولا في زوجها ولا حتى في اولادها علشان كذا كثر الطلاق بشكل مخيف صارت حالات الطلاق اكثر من حالات الزواج
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ، على اهل الشائعات والكذبات ..
ع. س. ع
شاهد ما شفش حاجه

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