الأعداد السابقة للصحيفة

"الداخلية" تنفذ القصاص في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في تبوك

Time منذ ساعة
Views 2271
Comment 1
"الداخلية" تنفذ القصاص في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في تبوك

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بتبوك ، فيما يلي نصه: قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية, وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) .

أقدم / مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي -سعودي الجنسية- على قتل/ فهد بن عجرم بن عوده العطوي - سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي اليوم الثلاثاء 11 / 7 / 1442هـ ، بتبوك بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل .

Time واتساب
وزارة الداخلية
تبوك
القصاص

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
مواطن
الحرمه مثل الطفل على ماعودتها راح تمشي معاك مثل الصراط المستقيم بس جيل الزمن هذا للاسف غير مافيه عندها مسئوليه لا في بيتها ولا في زوجها ولا حتى في اولادها علشان كذا كثر الطلاق بشكل مخيف صارت حالات الطلاق اكثر من حالات الزواج
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ، على اهل الشائعات والكذبات ..
ع. س. ع
شاهد ما شفش حاجه

أخر الأخبار

شركة التعاونية للتأمين تعلن عن وظيفة شاغرة
شركة التعاونية للتأمين تعلن عن وظيفة شاغرة
Time منذ 4 دقائق Views 1175
بالفيديو.. مستشار تقني يوضح كيفية حماية جهازك من الاختراق
بالفيديو.. مستشار تقني يوضح كيفية حماية جهازك من الاختراق
Time منذ 9 دقائق Views 1325
قصص مؤثرة لأجانب مع الملك عبدالعزيز والملك سعود
قصص مؤثرة لأجانب مع الملك عبدالعزيز والملك سعود
Time منذ 15 دقيقة Views 1328
بالفيديو.. حكم تمني الموت
بالفيديو.. حكم تمني الموت
Time منذ 19 دقيقة Views 1443
امرأة تقتحم حفل زفاف وتضرب العريس
امرأة تقتحم حفل زفاف وتضرب العريس
Time منذ 25 دقيقة Views 408
وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية
وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية
Time منذ 30 دقيقة Views 1518
حقيقة فرض حظر تجول في الرياض والمدينة المنورة بدءً من 13 رجب
حقيقة فرض حظر تجول في الرياض والمدينة المنورة بدءً من 13 رجب
Time منذ 34 دقيقة Views 3197
بالفيديو.. مختص يوضح مزايا الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية
بالفيديو.. مختص يوضح مزايا الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية
Time منذ 40 دقيقة Views 1707
مواصفات وسعر سيارات تويوتا افالون موديل 2021
مواصفات وسعر سيارات تويوتا افالون موديل 2021
Time منذ 45 دقيقة Views 1539
بالفيديو.. «السند» يوضح حكم تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب
بالفيديو.. «السند» يوضح حكم تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب
Time منذ 49 دقيقة Views 1771