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إيقاف مواطن عن مزاولة مهنة المحاسبة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1635
إيقاف مواطن عن مزاولة مهنة المحاسبة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف مواطن لعدم الالتزام بالأنظمة والمعايير المهنية عند مراجعته لحسابات منشأة تجارية

وصدرت ضده عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة شهر اعتبارا من تاريخ 2/7/1442 هـ الموافق 14/2/2021 م.

 

Time واتساب
وزارة التجارة
إيقاف
مهنة المحاسبة

أحدث التعليقات

ابو بدر الكناني
ودي اصدق لكن صعب كل السعوديين يشتكون من فواتيركم الباهظة
ابو بدر الكناني
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بلنتي مضمون
محمد
وش هشنب الي دايم محلوق هذي عينات المفروض تبعد عن الاعلام
ابو بدر الكناني
الجسمي افضل مطرب في الخليج ورجل محتلرم الاماراتي سعودي والسعودي اماراتي فجر السعيد انتهت عن الناس ويلس لها اي دور شيوخ الكويت وشعبها يحبون الامارات . تسير القافلة و...........
ع. س. ع
ابعدو إعلام البعراوية

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