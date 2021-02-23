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إيقاف مواطن عن مزاولة مهنة المحاسبة
منذ 34 دقيقة
1635
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف مواطن لعدم الالتزام بالأنظمة والمعايير المهنية عند مراجعته لحسابات منشأة تجارية
وصدرت ضده عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة شهر اعتبارا من تاريخ 2/7/1442 هـ الموافق 14/2/2021 م.
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وزارة التجارة
إيقاف
مهنة المحاسبة
أحدث التعليقات
ابو بدر الكناني
ودي اصدق لكن صعب كل السعوديين يشتكون من فواتيركم الباهظة
ابو بدر الكناني
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بلنتي مضمون
محمد
وش هشنب الي دايم محلوق هذي عينات المفروض تبعد عن الاعلام
ابو بدر الكناني
الجسمي افضل مطرب في الخليج ورجل محتلرم الاماراتي سعودي والسعودي اماراتي فجر السعيد انتهت عن الناس ويلس لها اي دور شيوخ الكويت وشعبها يحبون الامارات . تسير القافلة و...........
ع. س. ع
ابعدو إعلام البعراوية
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