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حساب المواطن: عند إضافة تابع بعد "10 فبراير" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك في أبريل

Time منذ 59 دقيقة
Views 1675
حساب المواطن: عند إضافة تابع بعد "10 فبراير" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك في أبريل

الرياض (صدى):
أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ "10 فبراير " سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر " ابريل " .

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين، والذي وجهه لحساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر "تويتر"؛ حيث تساءل: "‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي طفل قمت بإضافته وقمت بستجيله في البرنامج وحتى اللحظة لم يأتي رد دراسة الأهلية"؛ ليؤكد البرنامج أنه في حال إضافة تابع بعد "10 فبراير " سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك في أهلية أبريل.

Time واتساب
حساب المواطن
دراسة الأهلية

أحدث التعليقات

ابو بدر الكناني
ودي اصدق لكن صعب كل السعوديين يشتكون من فواتيركم الباهظة
ابو بدر الكناني
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بلنتي مضمون
محمد
وش هشنب الي دايم محلوق هذي عينات المفروض تبعد عن الاعلام
ابو بدر الكناني
الجسمي افضل مطرب في الخليج ورجل محتلرم الاماراتي سعودي والسعودي اماراتي فجر السعيد انتهت عن الناس ويلس لها اي دور شيوخ الكويت وشعبها يحبون الامارات . تسير القافلة و...........
ع. س. ع
ابعدو إعلام البعراوية

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