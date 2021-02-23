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اقتراب إطلاق برنامج توطين مهن القطاع العقاري لتوظيف 11.2 ألف مواطن

Time منذ ساعة
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اقتراب إطلاق برنامج توطين مهن القطاع العقاري لتوظيف 11.2 ألف مواطن

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أنها تعتزم إطلاق برنامج توطين مهن القطاع العقاري لرفع كفاءة رأس المال البشري، وتدريب وتوظيف 11200 مواطن ومواطنة.

وتسعى الهيئة لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري لدعم الكوادر الوطنية ورفدها بالمزيد من الخبرات النوعية لتمكينها وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً، فيما وقع "هدف" والهيئة، في مارس الماضي، اتفاقيةً لتدريب وتوظيف أكثر من 11 ألف باحث وباحثة عن عمل من الراغبين في العمل في القطاع العقاري ضمن برنامج توطين مهن القطاع.

وجاء في نص الاتفاقية على تولي الهيئة من خلال المعهد العقاري إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ التدريب للبرامج التالية: مدير اتحاد ملاك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق.

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هدف
توطين
القطاع العقاري

أحدث التعليقات

ابو بدر الكناني
ودي اصدق لكن صعب كل السعوديين يشتكون من فواتيركم الباهظة
ابو بدر الكناني
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بلنتي مضمون
محمد
وش هشنب الي دايم محلوق هذي عينات المفروض تبعد عن الاعلام
ابو بدر الكناني
الجسمي افضل مطرب في الخليج ورجل محتلرم الاماراتي سعودي والسعودي اماراتي فجر السعيد انتهت عن الناس ويلس لها اي دور شيوخ الكويت وشعبها يحبون الامارات . تسير القافلة و...........
ع. س. ع
ابعدو إعلام البعراوية

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