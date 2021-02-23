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وظيفة شاغرة في البنك الفرنسي بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1920
وظيفة شاغرة في البنك الفرنسي بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك السعودي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظيفة بالرياض بمجال الإحصاء التطبيقي والعلوم الاكتوارية، بمسمى وظيفي "مسؤول الحوكمة" .

واشترط البنك: درجة البكالوريوس في (الإحصاء التطبيقي، العلوم الاكتوارية)، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، مهارات التعامل مع الآخرين، وحل المشكلات ومهارات التواصل، مهارات جيدة في (Excel)، معرفة جيدة بمبادئ إدارة المخاطر والتحليل المالي.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــا.

 

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وظائف
الرياض
البنك الفرنسي

أحدث التعليقات

ابو بدر الكناني
ودي اصدق لكن صعب كل السعوديين يشتكون من فواتيركم الباهظة
ابو بدر الكناني
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بلنتي مضمون
محمد
وش هشنب الي دايم محلوق هذي عينات المفروض تبعد عن الاعلام
ابو بدر الكناني
الجسمي افضل مطرب في الخليج ورجل محتلرم الاماراتي سعودي والسعودي اماراتي فجر السعيد انتهت عن الناس ويلس لها اي دور شيوخ الكويت وشعبها يحبون الامارات . تسير القافلة و...........
ع. س. ع
ابعدو إعلام البعراوية

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