وظيفة شاغرة في البنك الفرنسي بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك السعودي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظيفة بالرياض بمجال الإحصاء التطبيقي والعلوم الاكتوارية، بمسمى وظيفي "مسؤول الحوكمة" .
واشترط البنك: درجة البكالوريوس في (الإحصاء التطبيقي، العلوم الاكتوارية)، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، مهارات التعامل مع الآخرين، وحل المشكلات ومهارات التواصل، مهارات جيدة في (Excel)، معرفة جيدة بمبادئ إدارة المخاطر والتحليل المالي.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــا.