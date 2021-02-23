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القبض على 4 أشخاص امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها لخارج المملكة

Time منذ ساعة
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القبض على 4 أشخاص امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها لخارج المملكة

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، من الإطاحة بأربعة أشخاص امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها لخارج المملكة.

وفي التفاصيل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير نظامية، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بمواطن و(3) مقيمين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تعود ملكيتها لمواطن - لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية - متخذين من مقر سكنهم شرق مدينة الرياض مقراً لارتكاب جرائمهم. وقد ضبط بحوزتهم على مبلغ (942,500) ريال.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المملكة
الشرطة
منطقة الرياض
الجهة المختصة

أحدث التعليقات

ابو بدر الكناني
ودي اصدق لكن صعب كل السعوديين يشتكون من فواتيركم الباهظة
ابو بدر الكناني
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بلنتي مضمون
محمد
وش هشنب الي دايم محلوق هذي عينات المفروض تبعد عن الاعلام
ابو بدر الكناني
الجسمي افضل مطرب في الخليج ورجل محتلرم الاماراتي سعودي والسعودي اماراتي فجر السعيد انتهت عن الناس ويلس لها اي دور شيوخ الكويت وشعبها يحبون الامارات . تسير القافلة و...........
ع. س. ع
ابعدو إعلام البعراوية

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