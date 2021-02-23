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اختتام المرحلة الأولى للاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر

Time منذ 28 دقيقة
Views 1576
اختتام المرحلة الأولى للاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر

الباحة (صدى):
اختتمت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس، المرحلة الأولى من تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة بمدينة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن المرحلة التي استمرت أسبوعاً شملت عدداً من المدن والمحافظات والمراكز التي تم تحديدها لتنفيذ التجربة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات المزودة للخدمة.

وعبرت المديرية العامة للدفاع المدني، عن شكرها للمواطنين والمتطوعين على تجاوبهم ومشاركتهم في تقييم التجربة، التي سيتم تقييمها من قبل المختصين.

Time واتساب
المديرية العامة للدفاع المدني
مدينة الباحة
المنصة الوطنية

أحدث التعليقات

النشمي
شغل اي كلام
أبو رياض الحربي
دجل في دجل
بندر الحربي
مسخرررررررررررررررررررررره وقلة تربيه
النشمي
طيب
النشمي
الله يرحمة

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