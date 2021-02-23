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تحركات جديدة لـ"مايكروسوفت" بشأن "الأخبار"

Time منذ ساعة
Views 1656
تحركات جديدة لـ"مايكروسوفت" بشأن "الأخبار"

وكالات (صدى):
كشفت شركة "مايكروسوفت" عن محاولاتها مع ناشرين أوروبيين للضغط من أجل وضع نظام يُجبر كبرى المنصات الرقمية على دفع مقابل الأخبار.

وتسعى مايكروسوفتوأربع مجموعات إخبارية كبرى في الاتحاد الأوروبي، للعمل معًا لإيجاد حل لـ"تفويض السداد" من أجل استخدام المحتوى الإخباري من "حراس البوابة ذوي القوة السوقية المهيمنة".

وأكدت مايكروسوفت ودور النشر إنها سوف تستلهم تشريعًا مقترحًا في أستراليا لإجبار المنصات التقنية على مشاركة الإيرادات مع شركات الأخبار، بجانب وضع نظام تحكيم لحل النزاعات حول السعر العادل للأخبار.

يذكر أن هذه الخطوات تأتي بالتزامن مع قيام شركة "فيسبوك" بمنع الأستراليين في الأسبوع الماضي من الولوج للأخبار، ومشاركتها عبر منصتها؛في حين أوقفت "غوغل" صفقات السداد التي أبرمتها مع المؤسسات الإخبارية.

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مايكروسوفت
غوغل
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أحدث التعليقات

النشمي
شغل اي كلام
أبو رياض الحربي
دجل في دجل
بندر الحربي
مسخرررررررررررررررررررررره وقلة تربيه
النشمي
طيب
النشمي
الله يرحمة

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