تحركات جديدة لـ"مايكروسوفت" بشأن "الأخبار"

وكالات (صدى):
كشفت شركة "مايكروسوفت" عن محاولاتها مع ناشرين أوروبيين للضغط من أجل وضع نظام يُجبر كبرى المنصات الرقمية على دفع مقابل الأخبار.
وتسعى مايكروسوفتوأربع مجموعات إخبارية كبرى في الاتحاد الأوروبي، للعمل معًا لإيجاد حل لـ"تفويض السداد" من أجل استخدام المحتوى الإخباري من "حراس البوابة ذوي القوة السوقية المهيمنة".
وأكدت مايكروسوفت ودور النشر إنها سوف تستلهم تشريعًا مقترحًا في أستراليا لإجبار المنصات التقنية على مشاركة الإيرادات مع شركات الأخبار، بجانب وضع نظام تحكيم لحل النزاعات حول السعر العادل للأخبار.
يذكر أن هذه الخطوات تأتي بالتزامن مع قيام شركة "فيسبوك" بمنع الأستراليين في الأسبوع الماضي من الولوج للأخبار، ومشاركتها عبر منصتها؛في حين أوقفت "غوغل" صفقات السداد التي أبرمتها مع المؤسسات الإخبارية.