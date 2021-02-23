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ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب الحذاء الذهبي

Time منذ ساعة
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ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب الحذاء الذهبي

وكالات (صدى):
تصدر المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، ترتيب الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا، بعد جولات نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية، كما استعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

وصعد رونالدو للمركز الرابع في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 36 نقطة من 18 هدفا برفقة مواطنه أندري سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت، بينما جاء في المركز السابع 3 لاعبين برصيد 17 هدفا و34 نقطة وهم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند وسجل هدفين في نهاية الأسبوع.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الذي سجل هدفا في مرمى ميلان والمصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الذي فشل في التسجيل في اللقاء الأخير لفريقه ليفربول، فيما تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بعد هدفه في مرمى قادش لمرافقة صديقه لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد وهما متصدرا هدافي الدوري الإسباني، والفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وهداف الدوري الفرنسي للمركز 11.

 

Time واتساب
ميسي
رونالدو
ليفاندوفسكي
محمد صلاح
الحذاء الذهبي

أحدث التعليقات

النشمي
شغل اي كلام
أبو رياض الحربي
دجل في دجل
بندر الحربي
مسخرررررررررررررررررررررره وقلة تربيه
النشمي
طيب
النشمي
الله يرحمة

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