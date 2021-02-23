سويسرا تؤجل محاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح بقضية «بلاغ الكويت»

وكالات (صدى):
قررت محكمة الجنايات في سويسرا، أمس الاثنين، تأجيل محاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح، أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت، وأربعة أشخاص آخرين، في قضية تزوير حكم تحكيم يتعلق بـ "شرائط الفتنة" أو ما يعرف بـ "بلاغ الكويت".
وتعد التهمة الموجهة إلى الشيخ أحمد والمتهمين الأربعة الآخرين، ثلاثة منهم محامون، هي التزوير بهدف إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيّفة منسوبة إلى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي، وتتهمهما بالتآمر والفساد والإعداد لانقلاب.
وأجلت المحكمة السويسرية جلسات المحاكمة لتحديد موعد جديد بعد تنحي محامي المتهم حمد الهارون عن الدفاع عنه حتى يتمكن من توكيل محامٍ آخر، وإلا ستقوم المحكمة بتعيين محامٍ من طرفها حتى لا يتم تأخير إصدار الحكم في القضية.
وكانت النيابة العامة في سويسرا، قد أحالت الشيخ أحمد الفهد والمتهمين، ومنهم حمد الهارون والمحامي ماثيو باريش ومحاميان آخران، في نوفمبر 2018، إلى محكمة الجنايات في قضية تحكيم كاذبة في جنيف، لمحاولة إثبات صحة مقطع فيديو يزعم تورط رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، في مخالفات مالية وسياسية.