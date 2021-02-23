الأعداد السابقة للصحيفة

سويسرا تؤجل محاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح بقضية «بلاغ الكويت»

Time منذ ساعة
Views 1982
Comment 1
سويسرا تؤجل محاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح بقضية «بلاغ الكويت»

وكالات (صدى):
قررت محكمة الجنايات في سويسرا، أمس الاثنين، تأجيل محاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح، أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت، وأربعة أشخاص آخرين، في قضية تزوير حكم تحكيم يتعلق بـ "شرائط الفتنة" أو ما يعرف بـ "بلاغ الكويت".

وتعد التهمة الموجهة إلى الشيخ أحمد والمتهمين الأربعة الآخرين، ثلاثة منهم محامون، هي التزوير بهدف إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيّفة منسوبة إلى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي، وتتهمهما بالتآمر والفساد والإعداد لانقلاب.

وأجلت المحكمة السويسرية جلسات المحاكمة لتحديد موعد جديد بعد تنحي محامي المتهم حمد الهارون عن الدفاع عنه حتى يتمكن من توكيل محامٍ آخر، وإلا ستقوم المحكمة بتعيين محامٍ من طرفها حتى لا يتم تأخير إصدار الحكم في القضية.

وكانت النيابة العامة في سويسرا، قد أحالت الشيخ أحمد الفهد والمتهمين، ومنهم حمد الهارون والمحامي ماثيو باريش ومحاميان آخران، في نوفمبر 2018، إلى محكمة الجنايات في قضية تحكيم كاذبة في جنيف، لمحاولة إثبات صحة مقطع فيديو يزعم تورط رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، في مخالفات مالية وسياسية.

Time واتساب
الكويت
سويسرا
أحمد الفهد الصباح
بلاغ الكويت

أحدث التعليقات

النشمي
شغل اي كلام
أبو رياض الحربي
دجل في دجل
النشمي
الله يرحمة
رحال
لو انك خذيت الثانية كان الاولى عرفت قيمتك يالنشمي
احمد السويسري
هههههههههههههههه ليش في حد قادر يتزوج الحين انا انصح الامن السيبراني يطيحون التاق ذا بسرعة تراه يقلب المواجع

أخر الأخبار

حقيقة المقطع المتداول لفصل المياه عن صاحب عقار بالمنطقة الشرقية
حقيقة المقطع المتداول لفصل المياه عن صاحب عقار بالمنطقة الشرقية
Time منذ 18 دقيقة Views 1452
بالفيديو.. هبوط أرضي عميق في أحد شوارع الرياض
بالفيديو.. هبوط أرضي عميق في أحد شوارع الرياض
Time منذ 23 دقيقة Views 1592
اختتام المرحلة الأولى للاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر
اختتام المرحلة الأولى للاختبارات التجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر
Time منذ 28 دقيقة Views 1567
رفض دعوى قدمتها النجمة الإباحية ستورمي دانيلز ضد ترامب
رفض دعوى قدمتها النجمة الإباحية ستورمي دانيلز ضد ترامب
Time منذ 33 دقيقة Views 674
النوم بشعر مبلل يعرضك لخطر كبير
النوم بشعر مبلل يعرضك لخطر كبير
Time منذ 38 دقيقة Views 1471
بالفيديو.. شمس الكويتية: الشعوب العربية فارغة لاتقدم للكوكب أي شئ
بالفيديو.. شمس الكويتية: الشعوب العربية فارغة لاتقدم للكوكب أي شئ
Time منذ 43 دقيقة Views 738
"خلك رجال وتزوج الثانية" يتصدر تويتر
"خلك رجال وتزوج الثانية" يتصدر تويتر
Time منذ 48 دقيقة Views 2551
قصة اختطاف عراب «الذهب الأسود» أحمد زكي يماني من مقر "أوبك"
قصة اختطاف عراب «الذهب الأسود» أحمد زكي يماني من مقر "أوبك"
Time منذ ساعة Views 2229
ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب الحذاء الذهبي
ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب الحذاء الذهبي
Time منذ ساعة Views 1798
تحركات جديدة لـ"مايكروسوفت" بشأن "الأخبار"
تحركات جديدة لـ"مايكروسوفت" بشأن "الأخبار"
Time منذ ساعة Views 1651