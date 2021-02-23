هبوط طائرة بوينغ 757-200 بسسب مشاكل في المحرك للمرة الثالثة

واشنطن (صدى):
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، عن هبوط طائرة بوينغ 757-200 تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، اضطراريا في مطار سولت ليك سيتي، بسبب مشاكل في المحرك الأيسر. ولم يصب أحد بأذى.
وجاء ذلك بعد أن كانت متجهة من أتلانتا إلى سياتل، والسبب في ذلك يعود إلى حدوث مشكلة في المحرك الأيسر.
يذكر أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه بعد احتراق محرك لطائرة بوينغ "747" وهي تحلق في السماء بعيد إقلاعها من مطار ماستريتش في هولندا، أمس الاثنين، وكانت متوجهة إلى نيويورك، وحطت اضطراريا بسلام في مطار لييج القريب ببلجيكا.
في حين انفجر محرك طائرة بوينغ "777" تابعة لشركة "يونايتيد إيرلاينز" في سماء دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، واستدعى هذا الحادث اتخاذ شركة بوينغ قرارات وقائية.