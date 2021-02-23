الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
روعة الطبيعة وعبق التراث يمتزجان على ساحل قوز الجعافرة
منذ ساعة
1011
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
صنيان
عجوز بس فيها مرقه
هواوي
الاهلي جدارة قصير
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
عابر سبيل
جاهز لتسجيل الاهداف في مرماااااه هاااااااااااااااااااااااااااااااااه
أخر الأخبار
«المرور»: التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفة
منذ 5 دقائق
1107
فران ينتحل صفة كشاف كهرباء للتحرش براقصة
منذ 11 دقيقة
268
هبوط طائرة بوينغ 757-200 بسسب مشاكل في المحرك للمرة الثالثة
منذ 15 دقيقة
1380
وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر
منذ 31 دقيقة
1607
طرق العناية بالبشرة الدهنية والتخلص من اللمعان الزائد
منذ 36 دقيقة
1344
«سريع» يكشف مدى شمول نظام المدفوعات الفورية حوالات الرواتب وصرفها
منذ 40 دقيقة
1677
الضمان الصحي يوضح مدى أحقية صاحب العمل في إلغاء التأمين بعد الاستقالة
منذ 46 دقيقة
1650
سقوط زوجة "إمبراطور المخدرات" في قبضة الشرطة
منذ 51 دقيقة
908
موقف نبيل للدكتورة خلود في أزمة نفقة والدة حلا الترك
منذ 56 دقيقة
905
ريم عبدالله ترتدي “مشلح” خلال كأس السعودية لسباق الخيل
منذ ساعة
1116