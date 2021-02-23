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ديربي الرياض..حمدالله على الدكة ورائد الغامدي أساسي

Time منذ 20 دقيقة
Views 1315
ديربي الرياض..حمدالله على الدكة ورائد الغامدي أساسي

نواف السالم (صدى):
فضل الكرواتي ألين هورفات مدرب النصر، وضع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، في قائمة البدلاء، في لقاء الهلال، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت مصادر عن اعتراض حمدالله على قرار ألين هورفات، بوضعه على الدكة اليوم، والزج بالمهاجم رائد الغامدي أساسيا.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد غرمت حمدالله، والبرازيلي كاسيو أنجوس حارس فريق التعاون 15 ألف ريال لكل واحد منهما لمخالفتهما البروتوكولات الصحية في لقاء الفريقين ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقب تبادلهما القمصان بعد نهاية المباراة.

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النصر
عبد الرزاق حمدالله

أحدث التعليقات

ابو عمار
كلامها صحيح
انا
متأكد يادوسري أن الراتب مايتاخر ومكفيك
الحزين
الله يوفقه ويرزقه من فضله
ابو عمار
تأخرو عليها
ابو عمار
ههههههههههههه

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