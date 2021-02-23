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المالكي يحذر من فئة: " إذا اقترضت منها نهايتك إيقاف خدمات وسجن "

Time منذ 34 دقيقة
Views 1841
المالكي يحذر من فئة: " إذا اقترضت منها نهايتك إيقاف خدمات وسجن "

الرياض (صدى):
حذر الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمد المالكي، من الاستجابة لإعلانات التمويل التي تعد بسداد الديون والقروض، التي يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المالكي خلال برنامج " في الصورة " : " لا تسدد دين بدين، هؤلاء القنوات إذا بدأت تتعثر لن تجد الدعم الذي يمكنك الحصول عليه من جهات التمويل المعتمدة ".

وأضاف: " جهات التمويل المعتمدة تعطيك مهلة في القسط، أو خط تمويل إضافي، لكن الاقتراض من هؤلاء نهايته سجن وإيقاف الخدمات " .

ونصح الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالبحث عن شريك قبل أن البحث عن قرض، قائلا: " لما يكون لديك خطة للتوسع في الأعمال تكون مدروسة بشكل جيد، أو عندك قائمة طلبات من خلال عملاء جدد تتطلب زيادة الإنتاج أو عند دخول سوق جديد، حينها يمكنك الاقتراض ".

Time واتساب
المديونيات والقروض
محمد المالكي

أحدث التعليقات

ابو عمار
وأضافت فجر السعيد:" اللهم إني أستودعتك الكويت وأهلها") وين السخريه من تعليق فجر السعيد ؟
د محمد ماجد بخش
طالما الدرجة المغناطيسية مرتبطة بالوحدة المغناطيسية أو وحدة ثبات كتلة المجموع الممثلة للكتلة الكلية بدلالة عددية ممثلة محوريا لعدد وحدات تمثيل اتجاهات ارتباط الكتلة العددية أو درجة الثبات المرتبطة بتمثيل تلك الدرجة على المستوى العددي الفراغي المقابل أو المماثل أو المكافيء لتمثيل الدرجة الثقالية طالما ذلك هو التمثيل المغناطيسي فلا علاقة لمجموع وحدات تمثيل ثقل الذرات بتمثيل درجة المغناطيسية إلا من خلال استعارة وحدات تمثيل وحدة مركز الثقل الممثلة بعدد وحدات الثقل الممثل لوحدة العنصر الممثل الممثلة بذرة العنصر الممثلة على مستوى تمثيل وحدة مجموع العناصر أو على مستوى وحدة مجموع الذرات بوحدات الفراغ الثقالية المرافقة لوحدات تمثيل درجة الثقل
عبدالله
رحمه الله
جآآبر
لا حول و لا قوة الا بالله
abdul
إووو.

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